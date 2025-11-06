В ЕК прокомментировали отказ Вучича вводить санкции против России

БРЮССЕЛЬ, 6 ноя - РИА Новости, Юрий Апрелефф. В пресс-службе Еврокомиссии, говоря об отказе президента Сербии Александра Вучича вводить санкции против России, заявили РИА Новости, что позиция ЕК не изменилась, Сербия должна соответствовать внешней политике ЕС.

В четверг Вучич заявил, что не гарантирует дальнейший отказ официального Белграда от санкций против РФ , но он не хочет менять позицию, которую принял совет национальной безопасности еще в 2022 году.

"Наша позиция четко изложена в нашем недавнем пакете мер по расширению", - ответили в ЕК на вопрос о том, будет ли заблокирован процесс вступления Сербии ЕС до тех пор, пока Белград не присоединится к санкциям ЕС против России.

В указанном документе подчеркивается, что Сербия должна присоединиться к внешней политике ЕС и, следовательно, к санкциям против России для вступления в блок.

Глава постоянной делегации ЕС в Сербии Андреас фон Бекерат в четверг передал Вучичу доклад Еврокомиссии о прогрессе Сербии на пути евроинтеграции за 2025 год. Фон Бекерат указал, что Брюссель ждет от Белграда ускорения замедлившихся еврореформ и согласования внешней политики с Евросоюзом.

Президент Сербии Александр Вучич 11 октября заявил, что отказ от введения санкций против РФ является главной причиной, которая отдаляет Сербию от членства в ЕС и замедляет евроинтеграцию.