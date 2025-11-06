Рейтинг@Mail.ru
"Хватит огневой мощи". На Западе сделали заявление о нападении на Россию
07:27 06.11.2025 (обновлено: 09:25 06.11.2025)
"Хватит огневой мощи". На Западе сделали заявление о нападении на Россию
"Хватит огневой мощи". На Западе сделали заявление о нападении на Россию - РИА Новости, 06.11.2025
"Хватит огневой мощи". На Западе сделали заявление о нападении на Россию
Европейские страны испытывают желание напасть на Россию, но у них нет ресурсов для этого, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала. РИА Новости, 06.11.2025
"Хватит огневой мощи". На Западе сделали заявление о нападении на Россию

Джонсон: Европа с удовольствием напала бы на Россию, но у нее нет оружия и опыта

Флаги Евросоюза
Флаги Евросоюза - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Флаги Евросоюза . Архивное фото
МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Европейские страны испытывают желание напасть на Россию, но у них нет ресурсов для этого, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала.
"То, что Европа спровоцирует прямую войну с русскими, я считают маловероятным, потому что у Европы нет такой возможности. Я не сомневаюсь, что у них есть желание. Они бы с удовольствием напали на Россию и почувствовали, что могут нанести ей ущерб. Но реальность такова, что у них нет оружия и нет опыта его использования. У них хватит огневой мощи, чтобы разжечь костер, в котором они будут топливом", — сказал эксперт.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
Украине теперь нужно продержаться всего один год
Вчера, 08:00
Он напомнил, какому риску подвергнут себя страны Евросоюза, если действительно отважатся атаковать Россию.
"Россия, если на нее не нападут, не будет наносить упреждающие удары по Европе ни при каких обстоятельствах. Но если на нее нападут, Россия ответит так, что это причинит огромную боль и страдания Европе", — подчеркнул Джонсон.
В последние годы Россия не раз выражала обеспокоенность беспрецедентной активностью НАТО у своих западных границ. Альянс наращивает силы и называет это "сдерживанием агрессии". В Кремле отмечали, что Москва никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Президент Владимир Путин неоднократно подробно объяснял, что Россия не собирается нападать на страны НАТО, но западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
Постамериканский мир становится реальностью
1 ноября, 08:00
 
