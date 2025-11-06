Рейтинг@Mail.ru
23:59 06.11.2025 (обновлено: 00:03 07.11.2025)
В регионах пройдет пилот по учету оборотов по счетам для единого пособия
2025
общество, московская область (подмосковье), россия, ханты-мансийский автономный округ
Общество, Московская область (Подмосковье), Россия, Ханты-Мансийский автономный округ
В регионах пройдет пилот по учету оборотов по счетам для единого пособия

В трех регионах РФ пройдет пилот по учету оборотов по счетам для единого пособия

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкЖенщина считает деньги
Женщина считает деньги - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в медиабанк
Женщина считает деньги . Архивное фото
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Пилотный проект по оценке объемов оборотов по счетам семей при проведении оценки нуждаемости для назначения им единого пособия, который стартует в 2026 году, пройдет в Московской области, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономном округах, сообщили в пресс-службе Минтруда России.
Эксперимент пройдет в три этапа, первые два планируется завершить до конца сентября следующего года. За это время будет подготовлена инфраструктура для проведения эксперимента и рассчитан объем оборотов по счетам претендующих на получение единого пособия россиян. В этот период результаты оценки оборотов не будут влиять на назначение пособия.
"На общественное обсуждение представлен проект постановления, регламентирующий порядок эксперимента по оценке объемов оборотов по счетам при проведении комплексной оценки нуждаемости для назначения единого пособия… Согласно проекту постановления, в эксперименте будут участвовать три региона: Московская область, Ханты-Мансийский автономный округ и Ямало-Ненецкий автономный округ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что третий этап эксперимента пройдет с 1 октября до 31 декабря 2026 года, в его рамках будут использовать данные об объеме оборотов по счетам при назначении единого пособия в указанных регионах.
Согласно проекту, допустимый лимит оборота по счетам не должен будет превышать двукратную сумму годового дохода семьи. Таким образом, он должен составлять не более 200% от поступлений в адрес семьи - зарплат, социальных пособий, премий, доходов от самозанятости и иных видов доходов и выплат. При этом переводы между членами семьи, кредитные средства, налоговые вычеты и доходы от продажи имущества не будут учитываться. Оценку оборотов будут проводить без сбора справок по аналогии с оценкой имущественной обеспеченности.
