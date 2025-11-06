В регионах пройдет пилот по учету оборотов по счетам для единого пособия

МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Пилотный проект по оценке объемов оборотов по счетам семей при проведении оценки нуждаемости для назначения им единого пособия, который стартует в 2026 году, пройдет в Московской области, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономном округах, сообщили в пресс-службе Минтруда России.

Эксперимент пройдет в три этапа, первые два планируется завершить до конца сентября следующего года. За это время будет подготовлена инфраструктура для проведения эксперимента и рассчитан объем оборотов по счетам претендующих на получение единого пособия россиян. В этот период результаты оценки оборотов не будут влиять на назначение пособия.

« "На общественное обсуждение представлен проект постановления, регламентирующий порядок эксперимента по оценке объемов оборотов по счетам при проведении комплексной оценки нуждаемости для назначения единого пособия… Согласно проекту постановления, в эксперименте будут участвовать три региона: Московская область, Ханты-Мансийский автономный округ и Ямало-Ненецкий автономный округ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что третий этап эксперимента пройдет с 1 октября до 31 декабря 2026 года, в его рамках будут использовать данные об объеме оборотов по счетам при назначении единого пособия в указанных регионах.