Оверчук рассказал о железнодорожном сообщении между Россией и Арменией

МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Прямое железнодорожное сообщение между Россией и Арменией через территорию Азербайджана и Грузии - это осязаемый вклад в установление мира на Южном Кавказе, оно подчеркивает общее стремление к сотрудничеству, заявил вице-премьер Алексей Оверчук.

"Символично, что первым грузом, идущим по этой дороге, стало российское зерно - один из самых важных символов жизни и созидания, что еще раз подчеркивает общее стремление к установлению мира на Южном Кавказе, переход от конфронтации к сотрудничеству", - отметил Оверчук.