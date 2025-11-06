https://ria.ru/20251106/ekonomika-2053083518.html
Оверчук рассказал о железнодорожном сообщении между Россией и Арменией
Оверчук рассказал о железнодорожном сообщении между Россией и Арменией - РИА Новости, 06.11.2025
Оверчук рассказал о железнодорожном сообщении между Россией и Арменией
Прямое железнодорожное сообщение между Россией и Арменией через территорию Азербайджана и Грузии - это осязаемый вклад в установление мира на Южном Кавказе
2025-11-06T00:28:00+03:00
2025-11-06T00:28:00+03:00
2025-11-06T00:28:00+03:00
в мире
россия
армения
грузия
алексей оверчук
евразийский экономический союз
россия
армения
грузия
2025
Оверчук рассказал о железнодорожном сообщении между Россией и Арменией
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Прямое железнодорожное сообщение между Россией и Арменией через территорию Азербайджана и Грузии - это осязаемый вклад в установление мира на Южном Кавказе, оно подчеркивает общее стремление к сотрудничеству, заявил вице-премьер Алексей Оверчук.
В среду вечером на территорию Армении
впервые прибыл из России
состав с зерном, он проследовал через Азербайджан
и Грузию
.
"Приветствуем начало железнодорожного сообщения между Российской Федерацией и Республикой Армения через территорию Азербайджанской Республики и Грузии. Впервые со времени момента обретения Республикой Армения независимости осуществляется прямое железнодорожное сообщение между нашими странами. Это событие - реальный, осязаемый вклад в установление мира на Южном Кавказе, свидетельство нашей работы во благо региональной стабильности и экономического развития всех стран региона", - заявил Оверчук
журналистам.
Он отметил, что новый маршрут укрепляет транспортную связанность России с государствами Южного Кавказа, повышает доступность рынков Армении для товаров из других государств-участников Евразийского экономического союза
, а также улучшает доступность рынков ЕАЭС для армянских товаропроизводителей.
"Символично, что первым грузом, идущим по этой дороге, стало российское зерно - один из самых важных символов жизни и созидания, что еще раз подчеркивает общее стремление к установлению мира на Южном Кавказе, переход от конфронтации к сотрудничеству", - отметил Оверчук.