ЕК не может вводить общий запрет на выдачу шенгенских виз россиянам
ЕК не может вводить общий запрет на выдачу шенгенских виз россиянам - РИА Новости, 06.11.2025
ЕК не может вводить общий запрет на выдачу шенгенских виз россиянам
Еврокомиссия не может вводить общий запрет на выдачу шенгенских виз гражданам России, это входит в компетенцию государств-членов, заявил на брифинге в Брюсселе... РИА Новости, 06.11.2025
россия
брюссель
2025
ЕК не может вводить общий запрет на выдачу шенгенских виз россиянам
Ламмерт: ЕК не может вводить общий запрет на выдачу шенгенских виз россиянам