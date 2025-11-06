ЕК не может вводить общий запрет на выдачу шенгенских виз россиянам

БРЮССЕЛЬ, 6 ноя – РИА Новости. Еврокомиссия не может вводить общий запрет на выдачу шенгенских виз гражданам России, это входит в компетенцию государств-членов, заявил на брифинге в Брюсселе представитель ЕК Маркус Ламмерт.