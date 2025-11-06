Еврокомиссия обсуждает со странами ЕС новые визовые ограничения для россиян

БРЮССЕЛЬ, 6 ноя — РИА Новости. Еврокомиссия обсуждает со странами ЕС введение дополнительных визовых ограничений для россиян, заявил представитель ведомства Маркус Ламмерт.
"Мы уже ввели визовые ограничения, <...> следим за их исполнением и обсуждаем в координации со странами Евросоюза дополнительные меры, но пока не имеем каких-либо подробностей", — сказал он на брифинге в Брюсселе.
При этом Ламмерт напомнил, что визовая политика находится в компетенции стран сообщества.
Еврокомиссия не имеет права вводить полный запрет на въезд российских граждан на территорию союза.
О планах ЕС ужесточить визовые правила для россиян накануне писало издание Politico. Предполагается, что в большинстве случаев они будут получать разрешение на однократный въезд, а не мультивизу. Исключением станут поездки по гуманитарным соображениям и наличие гражданства Евросоюза.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя эти сообщения, заявил, что европейцы усердно вспоминают все, что связано с конфронтацией времен холодной войны, и добавляют новые изощренные элементы.
После начала спецоперации на Украине Евросоюз закрыл небо для самолетов российских авиакомпаний, а некоторые страны приостановили выдачу туристических виз либо ввели другие рестрикции. Осенью 2023-го Еврокомиссия также ограничила въезд на территорию сообщества на автомобилях с российскими номерами.
