Еврокомиссия обсуждает со странами ЕС новые визовые ограничения для россиян

При этом Ламмерт напомнил, что визовая политика находится в компетенции стран сообщества.

После начала спецоперации на Украине Евросоюз закрыл небо для самолетов российских авиакомпаний, а некоторые страны приостановили выдачу туристических виз либо ввели другие рестрикции. Осенью 2023-го Еврокомиссия также ограничила въезд на территорию сообщества на автомобилях с российскими номерами.