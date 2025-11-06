https://ria.ru/20251106/ek-2053143645.html
ЕК не стала комментировать сообщения о визовых ограничениях для россиян
ЕК не стала комментировать сообщения о визовых ограничениях для россиян - РИА Новости, 06.11.2025
ЕК не стала комментировать сообщения о визовых ограничениях для россиян
В пресс-службе Еврокомиссии заявили РИА Новости, что пока не комментируют информацию Politico о введении новых визовых ограничений для граждан России. РИА Новости, 06.11.2025
россия
