ЕК раскритиковала Сербию за предоставление гражданства россиянам
08:43 06.11.2025
ЕК раскритиковала Сербию за предоставление гражданства россиянам
в мире
сербия
россия
брюссель
евросоюз
еврокомиссия
ЕК раскритиковала Сербию за предоставление гражданства россиянам

ЕК в докладе осудила Белград за политику предоставления гражданства россиянам

Флаги Евросоюза
Флаги Евросоюза. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 6 ноя – РИА Новости. Европейская комиссия в своем докладе по готовности Сербии к вступлению в Евросоюз раскритиковала Белград за его политику предоставления гражданства гражданам России якобы для последующих "вторичных перемещений в ЕС".
"Получение гражданами России права безвизового въезда в ЕС путем предоставления им сербского гражданства создает потенциальные риски для безопасности ЕС", - утверждается в документе.
В ЕК призвали сербские власти реализовать рекомендации Брюсселя "по согласованию с визовой политикой ЕС, обеспечению строгого контроля граждан третьих стран, прибывающих без визы, особенно из стран, представляющих угрозу безопасности или с целью нелегальной миграции… обеспечить, чтобы разработанные правовые пути для граждан третьих стран, въезжающих в Сербию, предотвращали вторичные перемещения в ЕС".
Брюссель традиционно настаивает на присоединении Сербии к внешней политике Евросоюза, в частности, в части антироссийских санкций.
