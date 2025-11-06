https://ria.ru/20251106/ek-2053121177.html
ЕК раскритиковала Сербию за предоставление гражданства россиянам
Европейская комиссия в своем докладе по готовности Сербии к вступлению в Евросоюз раскритиковала Белград за его политику предоставления гражданства гражданам... РИА Новости, 06.11.2025
в мире
сербия
россия
брюссель
евросоюз
еврокомиссия
ЕК раскритиковала Сербию за предоставление гражданства россиянам
