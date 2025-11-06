ЕК раскритиковала Сербию за предоставление гражданства россиянам

БРЮССЕЛЬ, 6 ноя – РИА Новости. Европейская комиссия в своем докладе по готовности Сербии к вступлению в Евросоюз раскритиковала Белград за его политику предоставления гражданства гражданам России якобы для последующих "вторичных перемещений в ЕС".