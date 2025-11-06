Водителя Джоли отпустили из ТЦК в Николаевской области﻿

Как отмечает "Украинская правда", накануне задержанный сотрудниками николаевского военкомата Дмитрий "не имеет подтвержденных оснований для отсрочки от мобилизации", но по заключению военно-врачебной комиссии пригоден к службе в воинских частях обеспечения.