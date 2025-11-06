Рейтинг@Mail.ru
Водителя Джоли отпустили из ТЦК в Николаевской области﻿ - РИА Новости, 06.11.2025
23:42 06.11.2025
Водителя Джоли отпустили из ТЦК в Николаевской области﻿
Водителя из кортежа голливудской актрисы Анджелины Джоли, задержанного ранее в военкомате Николаевской области Украины, после разъяснения требований... РИА Новости, 06.11.2025
2025-11-06T23:42:00+03:00
2025-11-06T23:42:00+03:00
© Фото : соцсетиАктриса Анджелина Джоли в Херсоне
Актриса Анджелина Джоли в Херсоне - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
© Фото : соцсети
Актриса Анджелина Джоли в Херсоне. Архивное фото
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Водителя из кортежа голливудской актрисы Анджелины Джоли, задержанного ранее в военкомате Николаевской области Украины, после разъяснения требований законодательства по мобилизации отпустили из военкомата, сообщает издание "Украинская правда" со ссылкой на источники в сухопутных войсках.
В среду издание "Страна.ua" сообщило, что Джоли пришлось лично вызволять одного из сопровождавших ее кортеж украинцев из военкомата в Николаевской области. Агентство УНИАН со ссылкой на источники в сухопутных войсках передавало, что попавший в военкомат в Николаевской области украинец оказался водителем актрисы и теперь готовится к военной службе по мобилизации. Позже украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на девушку задержанного сотрудниками военкомата Дмитрия Пищикова, о котором идет речь, сообщал, что с ним нет связи.
Как отмечает "Украинская правда", накануне задержанный сотрудниками николаевского военкомата Дмитрий "не имеет подтвержденных оснований для отсрочки от мобилизации", но по заключению военно-врачебной комиссии пригоден к службе в воинских частях обеспечения.
«
"На уточняющий вопрос "Украинской правды" в пресс-службе командования Сухопутных войск добавили, что с вышеуказанным гражданином 6 ноября была проведена беседа, ему разъяснили требования действующего законодательства по мобилизации, после этого он покинул территорию ТЦК (территориального центра комплектования - так на Украине называют военкоматы - ред.)", - говорится в сообщении. опубликованном на сайте издания.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.
Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, сотрудники военкоматов злоупотребляют полномочиями, избивают людей и сбивают их машинами, провоцируют ДТП для остановки граждан.
