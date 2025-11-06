Стало известно, кто профинансировал поездку Джоли на Украину

МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Поездку американской актрисы Анджелины Джоли на Украину и в подконтрольный ВСУ Херсон профинансировала международная организация Legacy of War Foundation, сотрудничающая с ЛГБТ-сообществом* на Украине.

"Анджелина Джоли посетила Николаев и Херсон... вместе с Legacy of War Foundation… Она поблагодарила многочисленные местные организации, с которыми смогла встретиться, а также Legacy of War Foundation за поддержку в ходе визита", - отмечается в сообщении.