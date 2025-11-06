МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Поездку американской актрисы Анджелины Джоли на Украину и в подконтрольный ВСУ Херсон профинансировала международная организация Legacy of War Foundation, сотрудничающая с ЛГБТ-сообществом* на Украине.
"Анджелина Джоли посетила Николаев и Херсон... вместе с Legacy of War Foundation… Она поблагодарила многочисленные местные организации, с которыми смогла встретиться, а также Legacy of War Foundation за поддержку в ходе визита", - отмечается в сообщении.
В среду издание "Страна.ua" сообщало, что Джоли приехала в подконтрольный ВСУ город Херсон. Позднее оно сообщило, что Джоли пришлось лично вызволять одного из сопровождавших ее украинцев из военкомата в Николаевской области. Агентство УНИАН со ссылкой на источники в сухопутных войсках передавало, что попавший в военкомат в Николаевской области украинец оказался водителем актрисы Джоли и теперь готовится к службе в ВСУ по мобилизации.
В марте премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что мировые знаменитости ездили на Украину выражать свое "сочувствие" только потому, что им платили за это миллионы долларов и евро.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область вошла в состав РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов 30 августа заявил, что российские войска освободили 76% Херсонской области. Часть региона на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска. С ноября 2022 года административным центром области временно стал город Геническ.
* Движение признано экстремистским и запрещено в РФ