Стало известно, кто профинансировал поездку Джоли на Украину
16:48 06.11.2025
Стало известно, кто профинансировал поездку Джоли на Украину
Стало известно, кто профинансировал поездку Джоли на Украину
в мире
херсон
россия
украина
виктор орбан
валерий герасимов
вооруженные силы украины
страна.ua
херсон
россия
украина
в мире, херсон, россия, украина, виктор орбан, валерий герасимов, вооруженные силы украины, страна.ua
В мире, Херсон, Россия, Украина, Виктор Орбан, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины, Страна.ua
Стало известно, кто профинансировал поездку Джоли на Украину

Поездку Джоли на Украину профинансировала НПО, связанная с ЛГБТ-сообществом

Американская актриса Анджелина Джоли - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Поездку американской актрисы Анджелины Джоли на Украину и в подконтрольный ВСУ Херсон профинансировала международная организация Legacy of War Foundation, сотрудничающая с ЛГБТ-сообществом* на Украине.
На сайте организации сказано, что с 2014 года она работает с украинскими инициативами, в том числе связанными с поддержкой ЛГБТ. Кроме того, в пресс-релизе организации подтверждается, что Джоли посетила за счет фонда украинский Николаев и подконтрольный ВСУ Херсон.
Актриса Анджелина Джоли в Херсоне - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
"Отправили на фронт": визит Джоли в Херсон поразил журналиста
Вчера, 15:02
"Анджелина Джоли посетила Николаев и Херсон... вместе с Legacy of War Foundation… Она поблагодарила многочисленные местные организации, с которыми смогла встретиться, а также Legacy of War Foundation за поддержку в ходе визита", - отмечается в сообщении.
В среду издание "Страна.ua" сообщало, что Джоли приехала в подконтрольный ВСУ город Херсон. Позднее оно сообщило, что Джоли пришлось лично вызволять одного из сопровождавших ее украинцев из военкомата в Николаевской области. Агентство УНИАН со ссылкой на источники в сухопутных войсках передавало, что попавший в военкомат в Николаевской области украинец оказался водителем актрисы Джоли и теперь готовится к службе в ВСУ по мобилизации.
В марте премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что мировые знаменитости ездили на Украину выражать свое "сочувствие" только потому, что им платили за это миллионы долларов и евро.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область вошла в состав РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов 30 августа заявил, что российские войска освободили 76% Херсонской области. Часть региона на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска. С ноября 2022 года административным центром области временно стал город Геническ.
* Движение признано экстремистским и запрещено в РФ
Анджелина Джоли - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
Сенатор предложил Джоли посетить новые регионы России
Вчера, 08:42
 
В миреХерсонРоссияУкраинаВиктор ОрбанВалерий ГерасимовВооруженные силы УкраиныСтрана.ua
 
 
