Два человека погибли в ДТП в Пензенской области
Два человека погибли в ДТП в Пензенской области - РИА Новости, 06.11.2025
Два человека погибли в ДТП в Пензенской области
Пожилой водитель Lada Kalina и его пассажирка погибли при столкновении с трактором К-701 ("Кировец") с плугом на территории Городищенского района Пензенской... РИА Новости, 06.11.2025
Два человека погибли в ДТП в Пензенской области
Два человека погибли при столкновении автомобиля и трактора в Пензенской области