Два человека погибли в ДТП в Пензенской области - РИА Новости, 06.11.2025
23:05 06.11.2025
Два человека погибли в ДТП в Пензенской области
Два человека погибли в ДТП в Пензенской области
Пожилой водитель Lada Kalina и его пассажирка погибли при столкновении с трактором К-701 ("Кировец") с плугом на территории Городищенского района Пензенской...
авто, городищенский район, пензенская область, гибдд мвд рф, происшествия
Авто, Городищенский район, Пензенская область, ГИБДД МВД РФ, Происшествия
Два человека погибли в ДТП в Пензенской области

Два человека погибли при столкновении автомобиля и трактора в Пензенской области

© РИА Новости / Алексей СухоруковМедик около автомобиля скорой медицинской помощи
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи . Архивное фото
САРАТОВ, 6 ноя - РИА Новости. Пожилой водитель Lada Kalina и его пассажирка погибли при столкновении с трактором К-701 ("Кировец") с плугом на территории Городищенского района Пензенской области, сообщила госавтоинспекция региона.
"По предварительным данным, 6 ноября текущего года в 18 часов 30 минут на десятом километре автомобильной дороги "Нижняя Елюзань - Верхняя Елюзань - Сурск" произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля Lada Kalina под управлением водителя - мужчины 1951 года рождения - и трактора К-701 с плугом. В результате происшествия водитель автомобиля Lada Kalina и его пассажир - женщина 1986 года рождения - от полученных телесных повреждений скончались на месте", - говорится в сообщении в Telegram-канале ГАИ.
На месте трагедии работают сотрудники полиции, которые устанавливают все обстоятельства автокатастрофы, заключила госавтоинспекция.
