В Туве умер еще один пострадавший в ДТП на трассе "Енисей"
22:47 06.11.2025 (обновлено: 23:17 06.11.2025)
В Туве умер еще один пострадавший в ДТП на трассе "Енисей"
Семнадцатилетний юноша стал шестым погибшим в результате ДТП в Туве, он скончался в реанимации в республиканской больнице, сообщает правительство региона. РИА Новости, 06.11.2025
2025
Новости
КРАСНОЯРСК, 6 ноя — РИА Новости. Семнадцатилетний юноша стал шестым погибшим в результате ДТП в Туве, он скончался в реанимации в республиканской больнице, сообщает правительство региона.
В четверг республиканский главк МВД сообщил о смертельном ДТП на 840-м километре автодороги Р-257 "Енисей", где водитель Toyota Wish столкнулся лоб в лоб с водителем Toyota Voxy. В двух автомобилях были девять человек: в минивэне Toyota Voxy — двое, в иномарке Toyota Wish — семь человек, включая 55-летнего водителя. В результате аварии погибли пять человек. В главке уточняли, что у Toyota Wish на задних колесах стояла летняя резина.
"В реанимации от тяжести полученных травм скончался еще один (участник ДТП. — Прим. ред.) — 17-летний юноша", — говорится в сообщении.
Также, по данным региональных властей, на место для уточнения обстоятельств выехал и. о. заместителя председателя правительства Айдыс Сынаа. По информации Миндортранса Тувы, на момент ДТП покрытие дороги было очищено и обработано противогололедными материалами. Авария произошла недалеко от популярного туркомплекса Алдын-Булак.
На месте ДТП с участием микроавтобуса в Ростовской области - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
В МВД рассказали подробности ДТП с участием детской хоккейной команды
4 ноября, 14:39
 
Происшествия
 
 
