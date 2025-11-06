В Туве умер еще один пострадавший в ДТП на трассе "Енисей"

КРАСНОЯРСК, 6 ноя — РИА Новости. Семнадцатилетний юноша стал шестым погибшим в результате ДТП в Туве, он скончался в реанимации в республиканской больнице, сообщает правительство региона.

В четверг республиканский главк МВД сообщил о смертельном ДТП на 840-м километре автодороги Р-257 "Енисей", где водитель Toyota Wish столкнулся лоб в лоб с водителем Toyota Voxy. В двух автомобилях были девять человек: в минивэне Toyota Voxy — двое, в иномарке Toyota Wish — семь человек, включая 55-летнего водителя. В результате аварии погибли пять человек. В главке уточняли, что у Toyota Wish на задних колесах стояла летняя резина.

"В реанимации от тяжести полученных травм скончался еще один (участник ДТП. — Прим. ред.) — 17-летний юноша", — говорится в сообщении.