Рейтинг@Mail.ru
В ДТП в Туве погибли пять человек - РИА Новости, 06.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:33 06.11.2025 (обновлено: 11:44 06.11.2025)
https://ria.ru/20251106/dtp-2053152596.html
В ДТП в Туве погибли пять человек
В ДТП в Туве погибли пять человек - РИА Новости, 06.11.2025
В ДТП в Туве погибли пять человек
Пять человек погибли и ещё пятеро пострадали в результате лобового столкновения иномарки и минивэна на трассе в Туве, двое находятся в реанимации, сообщает... РИА Новости, 06.11.2025
2025-11-06T11:33:00+03:00
2025-11-06T11:44:00+03:00
происшествия
кызыл
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
toyota corolla
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/06/2053154114_0:22:1253:727_1920x0_80_0_0_464beef30d4206ef16c81262b7130b9f.jpg
https://ria.ru/20251106/dtp-2053150131.html
кызыл
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/06/2053154114_127:0:1126:749_1920x0_80_0_0_e3dfee99db3ecec2c9d2ba791f37dd69.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, кызыл, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), toyota corolla
Происшествия, Кызыл, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Toyota Corolla
В ДТП в Туве погибли пять человек

В ДТП в Туве погибли пять человек, еще пятеро пострадали

© Фото : ГУ МВД по Республике ТываНа месте ДТП в Туве. 6 ноября 2025
На месте ДТП в Туве. 6 ноября 2025 - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
© Фото : ГУ МВД по Республике Тыва
На месте ДТП в Туве. 6 ноября 2025
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КРАСНОЯРСК, 6 ноя – РИА Новости. Пять человек погибли и ещё пятеро пострадали в результате лобового столкновения иномарки и минивэна на трассе в Туве, двое находятся в реанимации, сообщает республиканский главк МВД.
По информации ведомства, инцидент произошел 6 ноября в 13.10 (09.00 мск) на 840-м километре автодороги Р-257 "Енисей". В дежурную группу отдельной роты ДПС поступило сообщение о столкновении Toyota Wish и Toyota Voxy.
«
"Предварительно, водитель автомашины Toyota Wish, двигаясь в западном направлении, выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, и совершил столкновение с двигавшейся во встречном направлении автомашиной Toyota Voxy", - говорится в сообщении.
На месте происшествия погибли пять человек, двое пострадавших доставлены в реанимационное отделение Республиканской больницы №1 в Кызыле, троим другим оказана медицинская помощь.
По данным республиканского МЧС, среди пострадавших – один несовершеннолетний пассажир. Спасателям пришлось проводить работы по деблокировке пострадавших с тяжёлыми травмами и погибших.
Следователи осматривают сгоревший автомобиль после того, как водитель совершившил намеренный наезд на людей на острове Олерон - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
Двое пострадавших в ДТП на острове Олерон находятся в критическом состоянии
Вчера, 11:13
 
ПроисшествияКызылМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Toyota Corolla
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала