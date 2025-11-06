В ДТП в Туве погибли пять человек

КРАСНОЯРСК, 6 ноя – РИА Новости. Пять человек погибли и ещё пятеро пострадали в результате лобового столкновения иномарки и минивэна на трассе в Туве, двое находятся в реанимации, сообщает республиканский главк МВД.
По информации ведомства, инцидент произошел 6 ноября в 13.10 (09.00 мск) на 840-м километре автодороги Р-257 "Енисей". В дежурную группу отдельной роты ДПС поступило сообщение о столкновении Toyota Wish и Toyota Voxy.
«
"Предварительно, водитель автомашины Toyota Wish, двигаясь в западном направлении, выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, и совершил столкновение с двигавшейся во встречном направлении автомашиной Toyota Voxy", - говорится в сообщении.
На месте происшествия погибли пять человек, двое пострадавших доставлены в реанимационное отделение Республиканской больницы №1 в Кызыле, троим другим оказана медицинская помощь.
По данным республиканского МЧС, среди пострадавших – один несовершеннолетний пассажир. Спасателям пришлось проводить работы по деблокировке пострадавших с тяжёлыми травмами и погибших.