Двое пострадавших в ДТП на острове Олерон находятся в критическом состоянии

© AP Photo / Yohan Bonnet Следователи осматривают сгоревший автомобиль после того, как водитель совершившил намеренный наезд на людей на острове Олерон

ПАРИЖ, 6 ноя - РИА Новости. Двое из пяти пострадавших от совершенного накануне наезда на людей на французском острове Олерон до сих пор находятся в критическом состоянии, заявил в четверг глава МВД страны Лоран Нуньес.

"Они по-прежнему находятся в критическом состоянии", - сказал он в эфире радиостанции France Inter.

При этом он отметил, что их жизни больше ничего не угрожает.

Нуньес добавил, что после задержания была проведена психиатрическая экспертиза водителя. Он подтвердил предположения о религиозной радикализации задержанного, однако, по его словам, еще необходимо выяснить, какую роль это сыграло в его действиях.