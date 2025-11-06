Рейтинг@Mail.ru
Двое пострадавших в ДТП на острове Олерон находятся в критическом состоянии
11:13 06.11.2025
Двое пострадавших в ДТП на острове Олерон находятся в критическом состоянии
Двое из пяти пострадавших от совершенного накануне наезда на людей на французском острове Олерон до сих пор находятся в критическом состоянии, заявил в четверг...
в мире, франция
В мире, Франция
Двое пострадавших в ДТП на острове Олерон находятся в критическом состоянии

Глава МВД Франции: двое пострадавших при наезде в критическом состоянии

© AP Photo / Yohan BonnetСледователи осматривают сгоревший автомобиль после того, как водитель совершившил намеренный наезд на людей на острове Олерон
Следователи осматривают сгоревший автомобиль после того, как водитель совершившил намеренный наезд на людей на острове Олерон - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
© AP Photo / Yohan Bonnet
Следователи осматривают сгоревший автомобиль после того, как водитель совершившил намеренный наезд на людей на острове Олерон . Архивное фото
ПАРИЖ, 6 ноя - РИА Новости. Двое из пяти пострадавших от совершенного накануне наезда на людей на французском острове Олерон до сих пор находятся в критическом состоянии, заявил в четверг глава МВД страны Лоран Нуньес.
"Они по-прежнему находятся в критическом состоянии", - сказал он в эфире радиостанции France Inter.
При этом он отметил, что их жизни больше ничего не угрожает.
Нуньес добавил, что после задержания была проведена психиатрическая экспертиза водителя. Он подтвердил предположения о религиозной радикализации задержанного, однако, по его словам, еще необходимо выяснить, какую роль это сыграло в его действиях.
Накануне в результате намеренного наезда автомобиля на острове Олерон (департамент Приморская Шаранта) были сбиты пять человек. Подозреваемый, 35-летний житель коммуны Долю-д'Олерон, был задержан во время попытки сжечь свой автомобиль. Властям он был известен проблемами с алкоголем и наркотиками, однако не как потенциальный радикал. Национальная антитеррористическая прокуратура на данном этапе не расследует инцидент, но держит дело под контролем.
Службы экстренной помощи работают на оцепленной территории возле рождественской ярмарки после того, как автомобиль въехал в толпу в Магдебурге, Германия. 21 декабря 2024 - РИА Новости, 1920, 21.12.2024
Полиция в Магдебурге рассказала подробности о совершившем наезд на ярмарку
21 декабря 2024, 01:56
 
В мире Франция
 
 
