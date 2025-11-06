https://ria.ru/20251106/dtp-2053150131.html
Двое пострадавших в ДТП на острове Олерон находятся в критическом состоянии
2025-11-06T11:13:00+03:00
2025-11-06T11:13:00+03:00
2025-11-06T11:13:00+03:00
ПАРИЖ, 6 ноя - РИА Новости. Двое из пяти пострадавших от совершенного накануне наезда на людей на французском острове Олерон до сих пор находятся в критическом состоянии, заявил в четверг глава МВД страны Лоран Нуньес.
"Они по-прежнему находятся в критическом состоянии", - сказал он в эфире радиостанции France Inter.
При этом он отметил, что их жизни больше ничего не угрожает.
Нуньес добавил, что после задержания была проведена психиатрическая экспертиза водителя. Он подтвердил предположения о религиозной радикализации задержанного, однако, по его словам, еще необходимо выяснить, какую роль это сыграло в его действиях.
Накануне в результате намеренного наезда автомобиля на острове Олерон (департамент Приморская Шаранта) были сбиты пять человек. Подозреваемый, 35-летний житель коммуны Долю-д'Олерон, был задержан во время попытки сжечь свой автомобиль. Властям он был известен проблемами с алкоголем и наркотиками, однако не как потенциальный радикал. Национальная антитеррористическая прокуратура на данном этапе не расследует инцидент, но держит дело под контролем.