В Хабаровске автобус столкнулся с грузовым составом

ХАБАРОВСК, 6 ноя - РИА Новости. Три пассажира и водитель автобуса получили травмы после столкновения с грузовым составом в Хабаровске, сообщили в ГИБДД региона.
По предварительным данным полицейских, авария произошла в четверг в 12.44 (5.00 мск).
"На железнодорожном переезде в районе Кола Бельды 4/3 водитель пассажирского автобуса маршрута 40 проехал на запрещающий сигнал семафора и столкнулся с поездом... В автобусе находилось три пассажира и водитель, все доставлены с травмами в медицинские учреждения", - сообщает ГИБДД региона в Telegram-канале.
По данным госавтоинспекции, дорога в месте ДТП перекрыта. На месте работают сотрудники городской госавтоинспекции.
В Татарстане пассажирский поезд столкнулся с грузовиком
7 октября, 11:37