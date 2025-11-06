Рейтинг@Mail.ru
В Хабаровске автобус столкнулся с грузовым составом - РИА Новости, 06.11.2025
07:47 06.11.2025 (обновлено: 07:57 06.11.2025)
В Хабаровске автобус столкнулся с грузовым составом
В Хабаровске автобус столкнулся с грузовым составом
Три пассажира и водитель автобуса получили травмы после столкновения с грузовым составом в Хабаровске, сообщили в ГИБДД региона. РИА Новости, 06.11.2025
Происшествия, Хабаровск, ГИБДД МВД РФ
В Хабаровске автобус столкнулся с грузовым составом

В Хабаровске автобус столкнулся с поездом, пострадали три человека

ХАБАРОВСК, 6 ноя - РИА Новости. Три пассажира и водитель автобуса получили травмы после столкновения с грузовым составом в Хабаровске, сообщили в ГИБДД региона.
По предварительным данным полицейских, авария произошла в четверг в 12.44 (5.00 мск).
"На железнодорожном переезде в районе Кола Бельды 4/3 водитель пассажирского автобуса маршрута 40 проехал на запрещающий сигнал семафора и столкнулся с поездом... В автобусе находилось три пассажира и водитель, все доставлены с травмами в медицинские учреждения", - сообщает ГИБДД региона в Telegram-канале.
По данным госавтоинспекции, дорога в месте ДТП перекрыта. На месте работают сотрудники городской госавтоинспекции.
