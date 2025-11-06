Рейтинг@Mail.ru
В Белгородской области при атаке дронов ВСУ ранили двоих человек
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:28 06.11.2025
В Белгородской области при атаке дронов ВСУ ранили двоих человек
В Белгородской области при атаке дронов ВСУ ранили двоих человек
Два мирных жителя ранены в результате атаки украинских дронов в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 06.11.2025
В Белгородской области при атаке дронов ВСУ ранили двоих человек

МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Два мирных жителя ранены в результате атаки украинских дронов в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
"Атаки ВСУ на нашу область продолжаются. Ранены два мирных жителя. Два коммерческих объекта в селе Червона Дибровка Шебекинского округа подверглись атаке FPV-дрона. Ранен сотрудник одного из предприятий. Мужчине с баротравмой оказана помощь в городской больнице №2 г. Белгорода. Госпитализация не потребовалась, он отпущен домой на амбулаторное лечение. Повреждены остекление административного здания, три легковых и два грузовых автомобиля", - написал он в мессенджере МАХ.
Кроме того, мужчина пострадал при атаке дрона второго ноября в селе Новостроевка-Первая Грайворонского округа. После обследования с диагнозом баротравма он госпитализирован в городскую больницу №2 Белгорода. Вся необходимая помощь оказывается.
Отмечается, что в Грайворонском округе в городе Грайворон дрон нанёс удар по движущемуся легковому автомобилю. От ещё одного удара дрона повреждена кровля частного дома. В селе Безымено в результате сброса взрывного устройства с БПЛА на территории сельхозпредприятия повреждено оборудование. Также в селе Глотово от детонации дрона выбиты окна частного дома и осколками посечён легковой автомобиль.
"В селе Черемошное Белгородского района дроном атакован частный дом — выбиты окна, повреждены кровля, фасад и забор. Информация о последствиях уточняется", - добавил Гладков.
