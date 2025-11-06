В Белгородской области при атаке дронов ВСУ ранили двоих человек

МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Два мирных жителя ранены в результате атаки украинских дронов в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Кроме того, мужчина пострадал при атаке дрона второго ноября в селе Новостроевка-Первая Грайворонского округа. После обследования с диагнозом баротравма он госпитализирован в городскую больницу №2 Белгорода. Вся необходимая помощь оказывается.