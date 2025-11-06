Рейтинг@Mail.ru
Новый дрон-разведчик "Князь Вещий Олег" проходит боевую апробацию - РИА Новости, 06.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:44 06.11.2025
https://ria.ru/20251106/dron-2053154694.html
Новый дрон-разведчик "Князь Вещий Олег" проходит боевую апробацию
Новый дрон-разведчик "Князь Вещий Олег" проходит боевую апробацию - РИА Новости, 06.11.2025
Новый дрон-разведчик "Князь Вещий Олег" проходит боевую апробацию
Новый беспилотник самолетного типа "Князь Вещий Олег" (КВО) проходит боевую апробацию в зоне СВО, дрон-разведчик дешевле и может проникать на глубину до 50... РИА Новости, 06.11.2025
2025-11-06T11:44:00+03:00
2025-11-06T11:44:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/09/1908382971_0:399:2932:2048_1920x0_80_0_0_3c630f287bd1338933ff376eab654aef.jpg
https://ria.ru/20251105/ukraina-2052838588.html
https://ria.ru/20251105/front-2053068777.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/09/1908382971_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d3b6fd2c5662a9154ccf7d024d171922.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность
Специальная военная операция на Украине, Безопасность
Новый дрон-разведчик "Князь Вещий Олег" проходит боевую апробацию

Чадаев: новый БПЛА "Князь Вещий Олег" проходит боевую апробацию в зоне СВО

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкОператор FPV-дрона
Оператор FPV-дрона - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Оператор FPV-дрона. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 6 ноя - РИА Новости. Новый беспилотник самолетного типа "Князь Вещий Олег" (КВО) проходит боевую апробацию в зоне СВО, дрон-разведчик дешевле и может проникать на глубину до 50 километров, сообщил РИА Новости гендиректор новгородского научно-производственного центра "Ушкуйник" Алексей Чадаев.
Он уточнил, что новый оптоволоконный дрон гораздо дешевле в производстве и ремонте. Корпус КВО сделан из небольших частей, распечатанных на 3D принтере, и при поломке их можно напечатать быстро прямо на месте.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
Украине теперь нужно продержаться всего один год
5 ноября, 08:00
"Производство БПЛА "Князь Вещий Олег" запущено, но пока на данный момент идет боевая апробация... Делать их можно много и быстро…- это в некотором смысле концепция… Он самолётного типа и до разведки на оперативно тактическую глубину до 50 километров", - сообщил Чадаев.
Он уточнил, что сейчас выявляются слабые места дрона и отрабатываются сценарии применения. Новый дрон отличается от остальных несколькими принципиальными моментами: в первую очередь не требует специальных устройств для запуска.
"Фактически там вертикальный взлёт с двух направляющих с земли… Задача - повысить выживаемость расчётов, которые его запускают… Второй момент - это проработанная система интеграции именно с боевыми дронами. Там есть решение, которое позволяет оператору боевого дрона видеть картинку не только со своего дрона, но и с дрона разведчика. И третья фишка - это высокая ремонтопригодность", - добавил Чадаев.
Он также отметил, что КВО внешне похож на дроны противников, поэтому пока его реже сбивают. Что касается названия, то "это продолжение линейки князей", ведь главный продукт НПЦ "Ушкуйник" – это оптоволоконный дрон "Князь Вандал Новгородский". И КВО – не последний "князь", добавил Чадаев.
Уничтоженный танк ВСУ в селе у линии соприкосновения на Артемовском направлении - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
На Западе резко высказались об исходе конфликта на Украине
5 ноября, 21:50
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала