Дотком сообщил, что власти Новой Зеландии решили его экстрадировать

МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, известный как Ким Дотком, сообщил в соцсети Х, что власти Новой Зеландии заранее были уведомлены его врачом о том, что у него может случиться инсульт, однако они всё равно решили его экстрадировать.
Власти Новой Зеландии в августе 2024 года приняли решение об экстрадиции в США Доткома, который ранее попадал в поле внимания ФБР, в том числе был задержан по запросу бюро и обвинялся в рэкете, отмывании денег и мошенничестве. США требуют его выдачи из Новой Зеландии, где он проживает с 2010 года и продолжает судебную тяжбу против экстрадиции.
Ким Дотком рассказал о восстановлении после инсульта
9 января, 14:45
"Первая годовщина инсульта... Правительство Новой Зеландии заранее получило предупреждение от моего врача о том, что у меня может случиться инсульт, но им было всё равно. Они всё равно хотят меня экстрадировать. Посмотрим, примет ли премьер-министр моё предложение о мире", - написал Дотком.
Он рассказал, что после перенесённого инсульта похудел на 50 килограмм, испытывает проблемы с равновесием и речью. По его словам, инвалидная коляска требуется ему всё реже.
"Моя речь всё ещё немного замедлена, но в новом году всё должно быть в порядке. Написание постов в соцсети Х занимает много времени, потому что мне постоянно приходится исправлять свои ошибки", - добавил Дотком.
В конце ноября 2024 года Ким Дотком заявил, что перенес серьезный инсульт и восстанавливается под наблюдением специалистов. В январе 2025 года он рассказал, что у него проблемы с памятью и нарушения речи, он вынужден передвигаться на инвалидном кресле. В начале ноября 2025 года Дотком, сообщил, что он перенес инсульт в стволе головного мозга.