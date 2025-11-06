Дотком сообщил, что власти Новой Зеландии решили его экстрадировать

МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, известный как Ким Дотком, сообщил в Основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, известный как Ким Дотком, сообщил в соцсети Х , что власти Новой Зеландии заранее были уведомлены его врачом о том, что у него может случиться инсульт, однако они всё равно решили его экстрадировать.

Власти Новой Зеландии в августе 2024 года приняли решение об экстрадиции в США Доткома , который ранее попадал в поле внимания ФБР , в том числе был задержан по запросу бюро и обвинялся в рэкете, отмывании денег и мошенничестве. США требуют его выдачи из Новой Зеландии, где он проживает с 2010 года и продолжает судебную тяжбу против экстрадиции.

"Первая годовщина инсульта... Правительство Новой Зеландии заранее получило предупреждение от моего врача о том, что у меня может случиться инсульт, но им было всё равно. Они всё равно хотят меня экстрадировать. Посмотрим, примет ли премьер-министр моё предложение о мире", - написал Дотком.

Он рассказал, что после перенесённого инсульта похудел на 50 килограмм, испытывает проблемы с равновесием и речью. По его словам, инвалидная коляска требуется ему всё реже.

"Моя речь всё ещё немного замедлена, но в новом году всё должно быть в порядке. Написание постов в соцсети Х занимает много времени, потому что мне постоянно приходится исправлять свои ошибки", - добавил Дотком.