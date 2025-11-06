Доступ к персональным данным должен быть ограничен и защищен, заявил Путин

"Новые подходы в сфере детско-юношеского спорта должны найти отражение и в сервисах наших государственных информационных систем. Они призваны содержать не только данные о тех, кто регулярно занимается физкультурой, но и о динамике их здоровья, рекомендации по объему и качеству нагрузки. Доступ к такой персональной информации, безусловно, должен быть ограничен, информация должна быть защищена", - сказал глава государства на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта.