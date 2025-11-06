Рейтинг@Mail.ru
Доступ к персональным данным должен быть ограничен и защищен, заявил Путин - РИА Новости, 06.11.2025
18:59 06.11.2025 (обновлено: 19:00 06.11.2025)
Доступ к персональным данным должен быть ограничен и защищен, заявил Путин
Доступ к персональным данным должен быть ограничен и защищен, заявил Путин
Доступ к персональным данным должен быть ограничен и защищен, заявил Путин

Владимир Путин
Владимир Путин. Архивное фото
САМАРА, 6 ноя - РИА Новости. Доступ к персональным данным, в том числе к медицинским, должен быть ограничен и защищен, заявил президент России Владимир Путин.
"Новые подходы в сфере детско-юношеского спорта должны найти отражение и в сервисах наших государственных информационных систем. Они призваны содержать не только данные о тех, кто регулярно занимается физкультурой, но и о динамике их здоровья, рекомендации по объему и качеству нагрузки. Доступ к такой персональной информации, безусловно, должен быть ограничен, информация должна быть защищена", - сказал глава государства на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта.
Путин отметил, что такая информация должна находиться в распоряжении только тех, кто имеет или должен иметь доступ к ней.
"Информация, в которую погружены соответствующие знания о человеке, о его квалификациях, разрешениях и так далее", - добавил президент России.
Президент РФ Владимир Путин проводит заседание Совета по развитию физической культуры и спорта по вопросу О дальнейшем развитии детско-юношеского спорта в Самаре - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
Путин поручил разработать стратегию развития спортивной медицины
Вчера, 18:42
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
