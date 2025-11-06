https://ria.ru/20251106/dostup-2053268484.html
Доступ к персональным данным должен быть ограничен и защищен, заявил Путин
Доступ к персональным данным должен быть ограничен и защищен, заявил Путин - РИА Новости, 06.11.2025
Доступ к персональным данным должен быть ограничен и защищен, заявил Путин
Доступ к персональным данным, в том числе к медицинским, должен быть ограничен и защищен, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 06.11.2025
2025-11-06T18:59:00+03:00
2025-11-06T18:59:00+03:00
2025-11-06T19:00:00+03:00
общество
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0a/2047538466_0:0:3066:1725_1920x0_80_0_0_015cf1a3dd81b8600468112196fb2f29.jpg
https://ria.ru/20251106/putin-2053264019.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0a/2047538466_335:0:3066:2048_1920x0_80_0_0_1a6c63aa1fe50b2207a4f6f5466299c6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Доступ к персональным данным должен быть ограничен и защищен, заявил Путин
Путин: доступ к персональным данным, включая медицинские, должен быть защищен
САМАРА, 6 ноя - РИА Новости. Доступ к персональным данным, в том числе к медицинским, должен быть ограничен и защищен, заявил президент России Владимир Путин.
"Новые подходы в сфере детско-юношеского спорта должны найти отражение и в сервисах наших государственных информационных систем. Они призваны содержать не только данные о тех, кто регулярно занимается физкультурой, но и о динамике их здоровья, рекомендации по объему и качеству нагрузки. Доступ к такой персональной информации, безусловно, должен быть ограничен, информация должна быть защищена", - сказал глава государства на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта.
Путин
отметил, что такая информация должна находиться в распоряжении только тех, кто имеет или должен иметь доступ к ней.
"Информация, в которую погружены соответствующие знания о человеке, о его квалификациях, разрешениях и так далее", - добавил президент России
.