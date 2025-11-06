На ремонт дорог в регионах дополнительно выделят 75,5 миллиарда рублей

МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Поправки к проекту бюджета на 2026-2028 годы предусматривают дополнительно 75,5 миллиарда рублей на строительство и ремонт региональных автомобильных дорог в России, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов, выступая на заседании правительства.
«
"Дополнительные ресурсы будут выделены на дороги. На приведение в нормативное состояние региональных автомобильных дорог предусматривается выделить 75,5 миллиарда рублей", - сказал Силуанов.
"Это позволит привести в нормативное состояние 700 километров таких дорог, а также обеспечить финансирование мероприятий по строительству 22 дорожных объектов", - добавил министр.
Дополнительные ресурсы, по его словам, будут направлены на обновление общественного транспорта: по регионам планируется распределить 32 миллиарда рублей. "Это позволит приобрести более 5 тысяч автобусов, которые будут переданы в субъекты Российской Федерации", - заявил глава Минфина.