На ремонт дорог в регионах дополнительно выделят 75,5 миллиарда рублей

МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Поправки к проекту бюджета на 2026-2028 годы предусматривают дополнительно 75,5 миллиарда рублей на строительство и ремонт региональных автомобильных дорог в России, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов, выступая на заседании правительства.