На ремонт дорог в регионах дополнительно выделят 75,5 миллиарда рублей
16:54 06.11.2025
На ремонт дорог в регионах дополнительно выделят 75,5 миллиарда рублей
На ремонт дорог в регионах дополнительно выделят 75,5 миллиарда рублей
экономика
россия
антон силуанов
министерство финансов рф (минфин россии)
капремонт в москве
россия
экономика, россия, антон силуанов, министерство финансов рф (минфин россии)
На ремонт дорог в регионах дополнительно выделят 75,5 миллиарда рублей

Ремонт дорог
Ремонт дорог. Архивное фото
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Поправки к проекту бюджета на 2026-2028 годы предусматривают дополнительно 75,5 миллиарда рублей на строительство и ремонт региональных автомобильных дорог в России, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов, выступая на заседании правительства.
«
"Дополнительные ресурсы будут выделены на дороги. На приведение в нормативное состояние региональных автомобильных дорог предусматривается выделить 75,5 миллиарда рублей", - сказал Силуанов.
"Это позволит привести в нормативное состояние 700 километров таких дорог, а также обеспечить финансирование мероприятий по строительству 22 дорожных объектов", - добавил министр.
Дополнительные ресурсы, по его словам, будут направлены на обновление общественного транспорта: по регионам планируется распределить 32 миллиарда рублей. "Это позволит приобрести более 5 тысяч автобусов, которые будут переданы в субъекты Российской Федерации", - заявил глава Минфина.
