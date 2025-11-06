Фонд капремонта подал четвертый иск к Собчак

МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы подал в суд четвертый иск к Ксении Собчак о взыскании долга по коммунальным платежам, указано в материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.