Фонд капремонта подал четвертый иск к Собчак

2025-11-06T06:24:00+03:00
2025-11-06T06:24:00+03:00
2025-11-06T08:26:00+03:00
жкх
ксения собчак
происшествия
жкх, ксения собчак, происшествия
ЖКХ, Ксения Собчак, Происшествия
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы подал в суд четвертый иск к Ксении Собчак о взыскании долга по коммунальным платежам, указано в материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
"Зарегистрировано исковое заявление Фонда капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы о взыскании платы за жилую площадь и коммунальные платежи, тепло и электроэнергию. Ответчик: Собчак Ксения Анатольевна", - сказано в материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Ранее РИА Новости сообщало, что столичный суд удовлетворил к Собчак
три аналогичных иска. Сумма взысканной задолженности не сообщалась.