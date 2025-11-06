Рейтинг@Mail.ru
06:24 06.11.2025
Фонд капремонта подал четвертый иск к Собчак
жкх, ксения собчак, происшествия
ЖКХ, Ксения Собчак, Происшествия
Фонд капремонта подал четвертый иск к Собчак

МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы подал в суд четвертый иск к Ксении Собчак о взыскании долга по коммунальным платежам, указано в материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
"Зарегистрировано исковое заявление Фонда капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы о взыскании платы за жилую площадь и коммунальные платежи, тепло и электроэнергию. Ответчик: Собчак Ксения Анатольевна", - сказано в материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Ранее РИА Новости сообщало, что столичный суд удовлетворил к Собчак три аналогичных иска. Сумма взысканной задолженности не сообщалась.
