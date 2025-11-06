https://ria.ru/20251106/direktor-2053179667.html
Директору клиники New Me предъявили обвинение в торговле детьми
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Следствие предъявило обвинение в торговле детьми директору столичной клиники пластической хирургии New Me Дарине Рубининой и просит ей запрет определенных действий, передает корреспондент РИА Новости из зала Тверского райсуда столицы.
"Рассматривается ходатайство об избрании меры пресечения в виде запрета определенных действий Рубининой, обвиняемой по пунктам" а"," б" части 2 статьи 127.1 УК РФ", - зачитала судья ходатайство следователя
Санкция статьи о торговле несовершеннолетними предусматривает наказание от трех до 10 лет лишения свободы.
На прошлой неделе этот же суд арестовал по аналогичной статье главу Межрегиональной общественной организации по защите семейных ценностей "Содружество семей, семей с детьми и социально незащищенных слоев населения" Ирину Рудницкую.