Директору клиники New Me предъявили обвинение в торговле детьми

МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Следствие предъявило обвинение в торговле детьми директору столичной клиники пластической хирургии New Me Дарине Рубининой и просит ей запрет определенных действий, передает корреспондент РИА Новости из зала Тверского райсуда столицы.

"Рассматривается ходатайство об избрании меры пресечения в виде запрета определенных действий Рубининой, обвиняемой по пунктам" а"," б" части 2 статьи 127.1 УК РФ", - зачитала судья ходатайство следователя

Санкция статьи о торговле несовершеннолетними предусматривает наказание от трех до 10 лет лишения свободы.