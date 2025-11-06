Рейтинг@Mail.ru
Директору клиники New Me предъявили обвинение в торговле детьми
13:19 06.11.2025 (обновлено: 13:37 06.11.2025)
Директору клиники New Me предъявили обвинение в торговле детьми
Директору клиники New Me предъявили обвинение в торговле детьми - РИА Новости, 06.11.2025
Директору клиники New Me предъявили обвинение в торговле детьми
Следствие предъявило обвинение в торговле детьми директору столичной клиники пластической хирургии New Me Дарине Рубининой и просит ей запрет определенных... РИА Новости, 06.11.2025
москва, происшествия
Москва, Происшествия
Директору клиники New Me предъявили обвинение в торговле детьми

Главу клиники пластической хирургии New Me Рубинину обвинили в торговле детьми

Молоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Молоток судьи. Архивное фото
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Следствие предъявило обвинение в торговле детьми директору столичной клиники пластической хирургии New Me Дарине Рубининой и просит ей запрет определенных действий, передает корреспондент РИА Новости из зала Тверского райсуда столицы.
"Рассматривается ходатайство об избрании меры пресечения в виде запрета определенных действий Рубининой, обвиняемой по пунктам" а"," б" части 2 статьи 127.1 УК РФ", - зачитала судья ходатайство следователя
Санкция статьи о торговле несовершеннолетними предусматривает наказание от трех до 10 лет лишения свободы.
На прошлой неделе этот же суд арестовал по аналогичной статье главу Межрегиональной общественной организации по защите семейных ценностей "Содружество семей, семей с детьми и социально незащищенных слоев населения" Ирину Рудницкую.
Женщина, обвиняемая в убийстве пятилетней дочери, в Калининском районном суде города Челябинска - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
В Челябинске арестовали женщину, обвиняемую в убийстве пятилетней дочери
5 ноября, 16:37
 
МоскваПроисшествия
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
