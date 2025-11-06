Британский словарь назвал слово года

"Слово vibe coding - новая разработка программного обеспечения, преобразующая естественный язык в компьютерный код с помощью ИИ, было названо словом 2025 года по версии Collins", - говорится в сообщении на сайте словаря.

Как пишет британская газета Guardian, исполнительный директор словаря Collins Алекс Бикрофт заявил, что выбор существительного vibe coding в качестве слова года отлично отражает то, как язык развивается вместе с технологиями. По его словам, это демонстрирует серьёзный прогресс в разработке программного обеспечения, где ИИ делает программирование более доступным.