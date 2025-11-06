Рейтинг@Mail.ru
Британский словарь назвал слово года - РИА Новости, 06.11.2025
16:22 06.11.2025
Британский словарь назвал слово года
Британский словарь назвал слово года - РИА Новости, 06.11.2025
Британский словарь назвал слово года
Британский словарь английского языка Collins Dictionary назвал словом года существительное vibe coding, обозначающее способ программирования, при котором... РИА Новости, 06.11.2025
РИА Новости
Новости
технологии, tesla motors
Технологии, Tesla motors
Британский словарь назвал слово года

Британский Collins Dictionary назвал словом года существительное vibe coding

06.11.2025
Работа за компьютером. Архивное фото
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Британский словарь английского языка Collins Dictionary назвал словом года существительное vibe coding, обозначающее способ программирования, при котором разработчик описывает задачу на естественном языке, а большая часть кода генерируется искусственным интеллектом (ИИ), сообщается на сайте словаря.
"Слово vibe coding - новая разработка программного обеспечения, преобразующая естественный язык в компьютерный код с помощью ИИ, было названо словом 2025 года по версии Collins", - говорится в сообщении на сайте словаря.
Как отмечается, термин vibe coding обрёл огромную популярность благодаря Андрею Карпатому, бывшему директору по ИИ в компании Tesla и сооснователю OpenAI, который использовал это существительное, чтобы объяснить, как ИИ предоставляет пользователю возможность "забыть о существовании кода", давая ему при этом погрузиться в процесс творчества.
Как пишет британская газета Guardian, исполнительный директор словаря Collins Алекс Бикрофт заявил, что выбор существительного vibe coding в качестве слова года отлично отражает то, как язык развивается вместе с технологиями. По его словам, это демонстрирует серьёзный прогресс в разработке программного обеспечения, где ИИ делает программирование более доступным.
"Тесное взаимодействие человеческого творчества и машинного интеллекта демонстрирует, как естественный язык фундаментально меняет наше взаимодействие с технологиями", - приводит газета слова Бикрофта.
Флаг Республики Корея - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
Глава Южной Кореи заявил об открытии эпохи ИИ
4 ноября, 05:19
 
Технологии
 
 
