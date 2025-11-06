Британский словарь назвал слово года

МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Британский словарь английского языка Collins Dictionary назвал словом года существительное vibe coding, обозначающее способ программирования, при котором разработчик описывает задачу на естественном языке, а большая часть кода генерируется искусственным интеллектом (ИИ), сообщается на сайте словаря.
"Слово vibe coding - новая разработка программного обеспечения, преобразующая естественный язык в компьютерный код с помощью ИИ, было названо словом 2025 года по версии Collins", - говорится в сообщении на сайте словаря.
Как отмечается, термин vibe coding обрёл огромную популярность благодаря Андрею Карпатому, бывшему директору по ИИ в компании Tesla и сооснователю OpenAI, который использовал это существительное, чтобы объяснить, как ИИ предоставляет пользователю возможность "забыть о существовании кода", давая ему при этом погрузиться в процесс творчества.
Как пишет британская газета Guardian, исполнительный директор словаря Collins Алекс Бикрофт заявил, что выбор существительного vibe coding в качестве слова года отлично отражает то, как язык развивается вместе с технологиями. По его словам, это демонстрирует серьёзный прогресс в разработке программного обеспечения, где ИИ делает программирование более доступным.
"Тесное взаимодействие человеческого творчества и машинного интеллекта демонстрирует, как естественный язык фундаментально меняет наше взаимодействие с технологиями", - приводит газета слова Бикрофта.
