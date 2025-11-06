Рейтинг@Mail.ru
Формировать здоровый образ жизни начнут в детских садах, заявил Кравцов - РИА Новости, 06.11.2025
22:46 06.11.2025
Формировать здоровый образ жизни начнут в детских садах, заявил Кравцов
Формировать здоровый образ жизни начнут в детских садах, заявил Кравцов - РИА Новости, 06.11.2025
Формировать здоровый образ жизни начнут в детских садах, заявил Кравцов
Формировать здоровый образ жизни и азы спортивной подготовки начнут в детских садах, это будет включено в программу воспитания, сообщил глава Минпросвещения РФ... РИА Новости, 06.11.2025
общество, россия, сергей кравцов, единый государственный экзамен (егэ)
Общество, Россия, Сергей Кравцов, Единый государственный экзамен (ЕГЭ)
Формировать здоровый образ жизни начнут в детских садах, заявил Кравцов

Кравцов: формировать здоровый образ жизни и азы спортподготовки будут в детсадах

САМАРА, 6 ноя - РИА Новости. Формировать здоровый образ жизни и азы спортивной подготовки начнут в детских садах, это будет включено в программу воспитания, сообщил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.
«
"Мы сейчас, Владимир Владимирович (Путин, президент РФ - ред.), с Ямпольской Еленой Александровной (советник президента РФ - ред.) разрабатываем программу воспитания в детских садах, в ней обязательно уделим внимание формированию здорового образа жизни и азам спортивной подготовки уже с детского сада", - сказал министр в ходе заседания совета по развитию физической культуры и спорта.
Кравцов добавил, что соответствующие привычки необходимо формировать с самого раннего возраста.
руководитель Института содержания и методов обучения имени В.С. Леднева Минпросвещения России Максим Костенко - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
Уроки или жизнь. Как регулируется учебная нагрузка в российских школах
ОбществоРоссияСергей КравцовЕдиный государственный экзамен (ЕГЭ)
 
 
