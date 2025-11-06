https://ria.ru/20251106/detsady-2053308275.html
Формировать здоровый образ жизни начнут в детских садах, заявил Кравцов
Формировать здоровый образ жизни начнут в детских садах, заявил Кравцов - РИА Новости, 06.11.2025
Формировать здоровый образ жизни начнут в детских садах, заявил Кравцов
Формировать здоровый образ жизни и азы спортивной подготовки начнут в детских садах, это будет включено в программу воспитания, сообщил глава Минпросвещения РФ... РИА Новости, 06.11.2025
2025-11-06T22:46:00+03:00
2025-11-06T22:46:00+03:00
2025-11-06T22:46:00+03:00
общество
россия
сергей кравцов
единый государственный экзамен (егэ)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/19/1874088010_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_65aa5c0fde346fc2d72703f58e2631fb.jpg
https://sn.ria.ru/20251106/urok-2051868711.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/19/1874088010_224:0:2000:1332_1920x0_80_0_0_ecdced87e290a565be20aec9101c6c0d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, сергей кравцов, единый государственный экзамен (егэ)
Общество, Россия, Сергей Кравцов, Единый государственный экзамен (ЕГЭ)
Формировать здоровый образ жизни начнут в детских садах, заявил Кравцов
Кравцов: формировать здоровый образ жизни и азы спортподготовки будут в детсадах