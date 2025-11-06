https://ria.ru/20251106/derevya-2053170109.html
Свыше 3,4 тысячи аварийных деревьев убрали в Подмосковье
Свыше 3,4 тысячи аварийных деревьев убрали в Подмосковье - РИА Новости, 06.11.2025
Свыше 3,4 тысячи аварийных деревьев убрали в Подмосковье
Специалисты убрали 3430 аварийных деревьев на территории лесного фонда Подмосковья, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области. РИА Новости, 06.11.2025
2025-11-06T12:37:00+03:00
2025-11-06T12:37:00+03:00
2025-11-06T12:37:00+03:00
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0f/2048354331_0:193:2688:1705_1920x0_80_0_0_aedcc214d85b3f77fc60d2935c584463.jpg
https://ria.ru/20251106/imya-2053163906.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0f/2048354331_0:0:2480:1859_1920x0_80_0_0_c769d77ed98c4d7c73777f93c846218f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
Свыше 3,4 тысячи аварийных деревьев убрали в Подмосковье
Более 3,4 тысячи аварийных деревьев ликвидировали в Московской области
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Специалисты убрали 3430 аварийных деревьев на территории лесного фонда Подмосковья, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.
Так, наибольшее количество опасных деревьев было ликвидировано в Подольском, Волоколамском, Ступинском, Истринском и Звенигородском лесничествах.
В ведомстве добавили, что дерево считается опасным, если оно: находится в 100-метровой зоне от населенного пункта; имеет структурные повреждения, такие как гниль, обрыв корней или опасный наклон; угрожает имуществу или здоровью людей.
Решения о вырубке принимаются на основе проверок обращений граждан через единый центр управления регионом, портал "Добродел" и сайт комитета лесного хозяйства.