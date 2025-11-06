Свыше 3,4 тысячи аварийных деревьев убрали в Подмосковье

Так, наибольшее количество опасных деревьев было ликвидировано в Подольском, Волоколамском, Ступинском, Истринском и Звенигородском лесничествах.

В ведомстве добавили, что дерево считается опасным, если оно: находится в 100-метровой зоне от населенного пункта; имеет структурные повреждения, такие как гниль, обрыв корней или опасный наклон; угрожает имуществу или здоровью людей.