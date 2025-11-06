Рейтинг@Mail.ru
В Усть-Илимске завели дело после массового отравления в суши-баре
15:28 06.11.2025
В Усть-Илимске завели дело после массового отравления в суши-баре
происшествия
усть-илимск
россия
иркутская область
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
усть-илимск
россия
иркутская область
происшествия, усть-илимск, россия, иркутская область, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Происшествия, Усть-Илимск, Россия, Иркутская область, Следственный комитет России (СК РФ), Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
ИРКУТСК, 6 ноя - РИА Новости. Уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, заведено в Усть-Илимске, где после покупки продуктов в суше-баре 14 человек заболели сальмонеллезом, сообщает СУСК РФ по Иркутской области.
В Усть-Илимске 14 человек, в том числе шесть детей, заболели сальмонеллезом. Все заболевшие связывают свое состояние с употреблением продуктов питания, приобретенных в конце октября в суши-баре "Сакура-экспресс". Во время проведения расследования сотрудниками Роспотребнадзора в кафе выявлены нарушения требований санитарного законодательства при приготовлении и хранении пищи.
"Следственным отделом по городу Усть-Илимску СУ СК России по Иркутской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - говорится в сообщении.
В настоящее время владелец заведения общепита доставлен в СК для проведения следственных действий.
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 02.11.2025
Роспотребнадзор назвал возможную причину отравления детей в Дагестане
2 ноября, 18:02
 
