В Усть-Илимске завели дело после массового отравления в суши-баре
В Усть-Илимске завели дело после массового отравления в суши-баре
В Усть-Илимске завели дело после массового отравления в суши-баре
Уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, заведено в Усть-Илимске, где после покупки продуктов в суше-баре 14 человек... РИА Новости, 06.11.2025
2025-11-06T15:28:00+03:00
2025-11-06T15:28:00+03:00
2025-11-06T15:28:00+03:00
происшествия
усть-илимск
россия
иркутская область
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
https://ria.ru/20251102/rospotrebnadzor-2052531487.html
усть-илимск
россия
иркутская область
Новости
