В Усть-Илимске завели дело после массового отравления в суши-баре

ИРКУТСК, 6 ноя - РИА Новости. Уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, заведено в Усть-Илимске, где после покупки продуктов в суше-баре 14 человек заболели сальмонеллезом, сообщает СУСК РФ по Иркутской области.