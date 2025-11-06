https://ria.ru/20251106/delo-2053191537.html
Замглавы свердловской Ревды Анциферову заподозрили в получении взятки
Замглавы свердловской Ревды Анциферову заподозрили в получении взятки - РИА Новости, 06.11.2025
Замглавы свердловской Ревды Анциферову заподозрили в получении взятки
Первоуральский городской суд арестовал до 4 января 2026 года заместителя главы администрации Ревды в Свердловской области Юлию Анциферову по обвинению в... РИА Новости, 06.11.2025
2025-11-06T14:31:00+03:00
2025-11-06T14:31:00+03:00
2025-11-06T14:31:00+03:00
происшествия
ревда
свердловская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_0:253:3072:1981_1920x0_80_0_0_f5d4d517337baba5f3bb6f21285ad447.jpg
https://realty.ria.ru/20251101/bashkirija-2052354891.html
ревда
свердловская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7b0a0cfcafbb6ea167bce7798e5619d7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ревда, свердловская область
Происшествия, Ревда, Свердловская область
Замглавы свердловской Ревды Анциферову заподозрили в получении взятки
Замглавы свердловской Ревды Анциферову арестовали по обвинению во взятке
ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 ноя – РИА Новости. Первоуральский городской суд арестовал до 4 января 2026 года заместителя главы администрации Ревды в Свердловской области Юлию Анциферову по обвинению в получении взятки в крупном размере, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.
"Первоуральский городской суд рассмотрел ходатайство органов следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении заместителя главы администрации Ревды
Юлии Анциферовой... Суд избрал в отношении обвиняемой меру пресечения в виде заключения под стражу до 4 января 2026 года", – следует из сообщения.
Надзорное ведомство уточняет, что на такой мере настаивало следствие из-за того, что фигурантка, в частности, может уничтожить доказательства, оказать давление на изобличающих ее лиц, скрыться.
По данным объединенной пресс-службы судов региона, Анциферовой вменяют получение взятки в сумме более 150 тысяч рублей за согласование предоставления в собственность земельных участков.
Пост замглавы Ревды Анциферова заняла в 2019 году, сфера ее полномочий касалась земельных и имущественных вопросов, градостроительства.