Замглавы свердловской Ревды Анциферову заподозрили в получении взятки

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 ноя – РИА Новости. Первоуральский городской суд арестовал до 4 января 2026 года заместителя главы администрации Ревды в Свердловской области Юлию Анциферову по обвинению в получении взятки в крупном размере, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

"Первоуральский городской суд рассмотрел ходатайство органов следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении заместителя главы администрации Ревды Юлии Анциферовой... Суд избрал в отношении обвиняемой меру пресечения в виде заключения под стражу до 4 января 2026 года", – следует из сообщения.

Надзорное ведомство уточняет, что на такой мере настаивало следствие из-за того, что фигурантка, в частности, может уничтожить доказательства, оказать давление на изобличающих ее лиц, скрыться.

По данным объединенной пресс-службы судов региона, Анциферовой вменяют получение взятки в сумме более 150 тысяч рублей за согласование предоставления в собственность земельных участков.