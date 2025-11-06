Рейтинг@Mail.ru
Замглавы свердловской Ревды Анциферову заподозрили в получении взятки - РИА Новости, 06.11.2025
14:31 06.11.2025
Замглавы свердловской Ревды Анциферову заподозрили в получении взятки
Первоуральский городской суд арестовал до 4 января 2026 года заместителя главы администрации Ревды в Свердловской области Юлию Анциферову по обвинению в получении взятки
происшествия
ревда
свердловская область
ревда
свердловская область
происшествия, ревда, свердловская область
Происшествия, Ревда, Свердловская область
Замглавы свердловской Ревды Анциферову заподозрили в получении взятки

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 ноя – РИА Новости. Первоуральский городской суд арестовал до 4 января 2026 года заместителя главы администрации Ревды в Свердловской области Юлию Анциферову по обвинению в получении взятки в крупном размере, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.
"Первоуральский городской суд рассмотрел ходатайство органов следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении заместителя главы администрации Ревды Юлии Анциферовой... Суд избрал в отношении обвиняемой меру пресечения в виде заключения под стражу до 4 января 2026 года", – следует из сообщения.
Надзорное ведомство уточняет, что на такой мере настаивало следствие из-за того, что фигурантка, в частности, может уничтожить доказательства, оказать давление на изобличающих ее лиц, скрыться.
По данным объединенной пресс-службы судов региона, Анциферовой вменяют получение взятки в сумме более 150 тысяч рублей за согласование предоставления в собственность земельных участков.
Пост замглавы Ревды Анциферова заняла в 2019 году, сфера ее полномочий касалась земельных и имущественных вопросов, градостроительства.
Заседание суда - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
Экс-главу района в Башкирии за взятку квартирами отправили в колонию
1 ноября, 16:15
 
