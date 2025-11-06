Рейтинг@Mail.ru
В Москве арестовали 20 фигурантов дела о драке в ЖК "Прокшино"
14:24 06.11.2025
https://ria.ru/20251106/delo-2053190013.html
В Москве арестовали 20 фигурантов дела о драке в ЖК "Прокшино"
В Москве арестовали 20 фигурантов дела о драке в ЖК "Прокшино" - РИА Новости, 06.11.2025
В Москве арестовали 20 фигурантов дела о драке в ЖК "Прокшино"
Обвинения предъявлены 20 фигурантам дела о хулиганстве после драки в московском ЖК "Прокшино", они арестованы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного... РИА Новости, 06.11.2025
2025-11-06T14:24:00+03:00
2025-11-06T14:24:00+03:00
происшествия
россия
москва
коммунарка (москва)
ирина волк
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/19/2050569930_0:273:700:667_1920x0_80_0_0_b7eada0acec38f1b19e0882eaf2b4aed.jpg
https://ria.ru/20251029/draka-2051660902.html
https://rsport.ria.ru/20251028/politsija-2051170418.html
россия
москва
коммунарка (москва)
происшествия, россия, москва, коммунарка (москва), ирина волк, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Москва, Коммунарка (Москва), Ирина Волк, Следственный комитет России (СК РФ)
В Москве арестовали 20 фигурантов дела о драке в ЖК "Прокшино"

СК предъявил обвинения 20 фигурантам дела о драке в ЖК "Прокшино" в Москве

Массовая драка в ЖК "Прокшино" в Москве. Кадр видео из соцсетей
Массовая драка в ЖК Прокшино в Москве. Кадр видео из соцсетей - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
Массовая драка в ЖК "Прокшино" в Москве. Кадр видео из соцсетей. Архивное фото
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Обвинения предъявлены 20 фигурантам дела о хулиганстве после драки в московском ЖК "Прокшино", они арестованы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка СК России.
"Следственными органами главного следственного управления СК России по городу Москве продолжается расследование уголовного дела о массовой драке в ЖК "Прокшино". В настоящее время 20 фигурантам предъявлено обвинение в хулиганстве (часть 2 статьи 213 УК РФ). Им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.
По предварительных данным, конфликт произошел из-за разногласий в коммерческой деятельности.
В настоящее время назначаются необходимые судебные экспертизы, в том числе молекулярно-генетические и судебно-медицинские, также осматриваются записи с камер наружного видеонаблюдения. Кроме того, устанавливаются все участники драки и обстоятельства произошедшего.
Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле в центральном аппарате СК России.
В октябре столичный главк МВД РФ сообщил, что группа граждан устроила массовый конфликт в ЖК "Прокшино" в районе Коммунарки в Москве.
Позже официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что иностранцы, причастные к нарушению общественного порядка в ЖК "Прокшино", будут привлечены к ответственности, им грозит депортация.
ПроисшествияРоссияМоскваКоммунарка (Москва)Ирина ВолкСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
