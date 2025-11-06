https://ria.ru/20251106/delo-2053190013.html
В Москве арестовали 20 фигурантов дела о драке в ЖК "Прокшино"
В Москве арестовали 20 фигурантов дела о драке в ЖК "Прокшино" - РИА Новости, 06.11.2025
В Москве арестовали 20 фигурантов дела о драке в ЖК "Прокшино"
Обвинения предъявлены 20 фигурантам дела о хулиганстве после драки в московском ЖК "Прокшино", они арестованы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного...
В Москве арестовали 20 фигурантов дела о драке в ЖК "Прокшино"
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Обвинения предъявлены 20 фигурантам дела о хулиганстве после драки в московском ЖК "Прокшино", они арестованы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка СК России.
"Следственными органами главного следственного управления СК России
по городу Москве
продолжается расследование уголовного дела о массовой драке в ЖК "Прокшино". В настоящее время 20 фигурантам предъявлено обвинение в хулиганстве (часть 2 статьи 213 УК РФ). Им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.
По предварительных данным, конфликт произошел из-за разногласий в коммерческой деятельности.
В настоящее время назначаются необходимые судебные экспертизы, в том числе молекулярно-генетические и судебно-медицинские, также осматриваются записи с камер наружного видеонаблюдения. Кроме того, устанавливаются все участники драки и обстоятельства произошедшего.
Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле в центральном аппарате СК России.
В октябре столичный главк МВД РФ сообщил, что группа граждан устроила массовый конфликт в ЖК "Прокшино" в районе Коммунарки
в Москве.
Позже официальный представитель МВД РФ Ирина Волк
сообщила, что иностранцы, причастные к нарушению общественного порядка в ЖК "Прокшино", будут привлечены к ответственности, им грозит депортация.