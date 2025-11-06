В Москве арестовали 20 фигурантов дела о драке в ЖК "Прокшино"

МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Обвинения предъявлены 20 фигурантам дела о хулиганстве после драки в московском ЖК "Прокшино", они арестованы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка СК России.

В настоящее время назначаются необходимые судебные экспертизы, в том числе молекулярно-генетические и судебно-медицинские, также осматриваются записи с камер наружного видеонаблюдения. Кроме того, устанавливаются все участники драки и обстоятельства произошедшего.