На рэпера Icegergert завели дело за пропаганду АУЕ*
13:32 06.11.2025
На рэпера Icegergert завели дело за пропаганду АУЕ*
На рэпера Icegergert завели дело за пропаганду АУЕ*
Административное дело возбуждено против рэпера Icegergert за пропаганду АУЕ* (экстремистское движение, запрещено в РФ) на концерте в Москве, ему грозит до 15... РИА Новости, 06.11.2025
На рэпера Icegergert завели дело за пропаганду АУЕ*

МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Административное дело возбуждено против рэпера Icegergert за пропаганду АУЕ* (экстремистское движение, запрещено в РФ) на концерте в Москве, ему грозит до 15 суток ареста, сообщается в Telegram-канале прокуратуры Москвы.
Ранее рэпер Icegergert (Георгий Гергерт) извинился за то, что употребил лозунг запрещенного в России экстремистского движения АУЕ* "Жизнь ворам"* на одном из своих концертов. Он отметил, что позволил себе лишнего на фоне алкогольного опьянения. Позднее источник в правоохранительных органах рассказал, что рэпера вызвали в прокуратуру в Москве.
"Прокуратура Москвы возбудила в отношении Георгия Гергерта дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 20.3 КоАП РФ (пропаганда либо публичное демонстрирование атрибутики экстремистской организаций)", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что вину в совершении правонарушения он признал.
"Материалы будут направлены в суд для рассмотрения по существу. Результаты их рассмотрения на контроле в прокуратуре Москвы. Санкция части 1 статьи 20.3 КоАП РФ предусматривает наказание вплоть до административного ареста на срок до 15 суток", - добавляется в сообщении.
* экстремистское движение, запрещено в РФ
Правосудие. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
Суд запретил подборки "блатных" обоев и "воровских" тостов в интернете
3 октября, 14:16
 
