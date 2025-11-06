На рэпера Icegergert завели дело за пропаганду АУЕ*

"Материалы будут направлены в суд для рассмотрения по существу. Результаты их рассмотрения на контроле в прокуратуре Москвы. Санкция части 1 статьи 20.3 КоАП РФ предусматривает наказание вплоть до административного ареста на срок до 15 суток", - добавляется в сообщении.