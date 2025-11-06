https://ria.ru/20251106/davankov-2053298630.html
В Госдуме рассмотрят предложение о запрете вейпов
В Госдуме рассмотрят предложение о запрете вейпов
Инициатива о запрете продажи вейпов в России может быть рассмотрена уже в ближайшее время, заявил в четверг РИА Новости вице-спикер Госдумы Владислав Даванков... РИА Новости, 06.11.2025
В Госдуме рассмотрят предложение о запрете вейпов
