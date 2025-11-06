https://ria.ru/20251106/damask-2053301948.html
В Дамаске опровергли сообщения о планах разместить базы США в Сирии
Сообщения агентства Рейтер, связанные с базами США в Сирии, не соответствуют действительности, заявили в МИД САР сирийскому государственному агентству SANA. РИА Новости, 06.11.2025
Сирийский МИД опроверг сообщения о размещении войск США на авиабазе в стране