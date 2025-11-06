https://ria.ru/20251106/chp-2053306768.html
В Курской области мужчина пострадал от удара дрона
В Курской области мужчина пострадал от удара дрона - РИА Новости, 06.11.2025
В Курской области мужчина пострадал от удара дрона
Мужчина пострадал от удара дрона в Рыльском районе Курской области, сообщил губернатор Александр Хинштейн в Telegram-канале. РИА Новости, 06.11.2025
2025-11-06T22:36:00+03:00
2025-11-06T22:36:00+03:00
2025-11-06T22:42:00+03:00
происшествия
рыльский район
курская область
рыльск
александр хинштейн
специальная военная операция на украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155729/98/1557299885_0:213:2886:1836_1920x0_80_0_0_523ff45d6973bf9bdceaf607cac34b61.jpg
https://ria.ru/20251106/svo-2053280353.html
рыльский район
курская область
рыльск
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155729/98/1557299885_78:0:2809:2048_1920x0_80_0_0_2bbd0fedbabb51cdc1f19dbd6572f9bc.jpg
происшествия, рыльский район, курская область, рыльск, александр хинштейн
Происшествия, Рыльский район, Курская область, Рыльск, Александр Хинштейн, Специальная военная операция на Украине
В Курской области мужчина пострадал от удара дрона
