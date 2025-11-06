Рейтинг@Mail.ru
В Курской области мужчина пострадал от удара дрона
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
22:36 06.11.2025 (обновлено: 22:42 06.11.2025)
В Курской области мужчина пострадал от удара дрона
В Курской области мужчина пострадал от удара дрона
Мужчина пострадал от удара дрона в Рыльском районе Курской области, сообщил губернатор Александр Хинштейн в Telegram-канале. РИА Новости, 06.11.2025
рыльский район
курская область
рыльск
александр хинштейн
специальная военная операция на украине
рыльский район
курская область
рыльск
Происшествия, Рыльский район, Курская область, Рыльск, Александр Хинштейн, Специальная военная операция на Украине
В Курской области мужчина пострадал от удара дрона

Хинштейн: В Курской области при атаке БПЛА пострадал мужчина

МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Мужчина пострадал от удара дрона в Рыльском районе Курской области, сообщил губернатор Александр Хинштейн в Telegram-канале.
Рыльском районе от удара дрона пострадал 60-летний мужчина. В результате прилета по молоковозу мужчина получил осколочные ранения правого бедра и живота. Он доставлен в местную ЦРБ", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в Рыльске фиксируют активизацию беспилотников.
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияРыльский районКурская областьРыльскАлександр Хинштейн
 
 
