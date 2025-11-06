Рейтинг@Mail.ru
Глава района, нецензурно уволенный самарским губернатором, ушел в отставку
22:14 06.11.2025 (обновлено: 22:36 06.11.2025)
Глава района, нецензурно уволенный самарским губернатором, ушел в отставку
Глава района, нецензурно уволенный самарским губернатором, ушел в отставку - РИА Новости, 06.11.2025
Глава района, нецензурно уволенный самарским губернатором, ушел в отставку
Депутаты приняли отставку главы Кинельского района Самарской области Юрия Жидкова, которому ранее губернатор Вячеслав Федорищев грубо предложил уволиться,... РИА Новости, 06.11.2025
Глава района, нецензурно уволенный самарским губернатором, ушел в отставку

САМАРА, 6 ноя - РИА Новости. Депутаты приняли отставку главы Кинельского района Самарской области Юрия Жидкова, которому ранее губернатор Вячеслав Федорищев грубо предложил уволиться, следует из документов, с которыми ознакомилось РИА Новости.
"Принять отставку по собственному желанию главы муниципального района Кинельский Самарской области Жидкова Юрия Николаевича", - говорится в документах.
Федорищев 14 октября разместил в своем канале на платформе Max видео, как он грубо отправил в отставку Жидкова. Во время осмотра школы в Кинельском районе, где находится Аллея памяти, губернатор несколько раз спросил, что за камень лежит в траве. Глава района объяснил, что камень не убрали после закладки памятника в честь героев Великой Отечественной войны. На это губернатор, используя матерный эквивалент слова "прочь", заявил, что Жидков уволен, и грубо хлопнул его по плечу.
Как сообщили РИА Новости в областном минздраве 15 октября, Жидков был госпитализирован. Его выписали из больницы 30 октября.
Сам Жидков рассказал в Telegram-канале, что камень с мемориальной табличкой изначально установили на месте будущего обелиска памяти участникам Великой Отечественной войны. Жидков уточнял, что после открытия памятника жители сами решили сохранить камень и перенесли его на территорию школы, о чем он узнал только 14 октября.
Сейчас в Кинельском районе проводится повторный конкурс на должность главы района, который продлится до 16 ноября. Предыдущий конкурс не состоялся из-за отсутствия кандидатов на должность.
Губернатор Вологодской области принял отставку замгубернатора Родионова
26 октября, 14:10
