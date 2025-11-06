Рейтинг@Mail.ru
Мать детей, погибших при пожаре в Приморье, отправили под домашний арест - РИА Новости, 06.11.2025
14:39 06.11.2025
Мать детей, погибших при пожаре в Приморье, отправили под домашний арест
Мать детей, погибших при пожаре в Приморье, отправили под домашний арест - РИА Новости, 06.11.2025
Мать детей, погибших при пожаре в Приморье, отправили под домашний арест
Суд отправил под домашний арест жительницу приморского Уссурийска, которая в состоянии наркотического опьянения оставила дома без присмотра трех своих детей,... РИА Новости, 06.11.2025
происшествия
уссурийск
россия
уссурийск
россия
происшествия, уссурийск, россия
Происшествия, Уссурийск, Россия
Мать детей, погибших при пожаре в Приморье, отправили под домашний арест

Мать погибших при пожаре в Уссурийске детей отправили под домашний арест

ВЛАДИВОСТОК, 6 ноя - РИА Новости. Суд отправил под домашний арест жительницу приморского Уссурийска, которая в состоянии наркотического опьянения оставила дома без присмотра трех своих детей, двое из которых погибли при пожаре, сообщила прокуратура региона.
Шестимесячный и двухлетний дети погибли, трёхлетний ребёнок в бессознательном состоянии был госпитализирован после пожара, вспыхнувшего 31 октября на 10 "квадратах" в многоквартирном жилом доме в приморском Уссурийске. Уголовное дело возбудили по статьям о причинении смерти по неосторожности и халатности. СУСК РФ по Приморью сообщало, что мать погибших при пожаре детей вела асоциальный образ жизни, в квартире в момент возгорания её не было.
По данным следствия, 29-летняя фигурантка была в состоянии наркотического опьянения, добавляет прокуратура.
"С учетом позиции прокурора суд избрал в отношении подозреваемой меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на 2 месяца", - сообщило надзорное ведомство.
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 19.10.2025
В Петербурге мать, бросившую младенца в коляске, заключили под стражу
19 октября, 18:47
 
ПроисшествияУссурийскРоссия
 
 
