Мать детей, погибших при пожаре в Приморье, отправили под домашний арест

ВЛАДИВОСТОК, 6 ноя - РИА Новости. Суд отправил под домашний арест жительницу приморского Уссурийска, которая в состоянии наркотического опьянения оставила дома без присмотра трех своих детей, двое из которых погибли при пожаре, сообщила прокуратура региона.