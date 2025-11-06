https://ria.ru/20251106/chp-2053192830.html
Мать детей, погибших при пожаре в Приморье, отправили под домашний арест
Мать детей, погибших при пожаре в Приморье, отправили под домашний арест - РИА Новости, 06.11.2025
Мать детей, погибших при пожаре в Приморье, отправили под домашний арест
Суд отправил под домашний арест жительницу приморского Уссурийска, которая в состоянии наркотического опьянения оставила дома без присмотра трех своих детей,... РИА Новости, 06.11.2025
2025-11-06T14:39:00+03:00
2025-11-06T14:39:00+03:00
2025-11-06T14:39:00+03:00
происшествия
уссурийск
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/111083/06/1110830697_0:21:2640:1505_1920x0_80_0_0_60a8f7d719496b0dbeb4087725796488.jpg
https://ria.ru/20251019/peterburg-2049236223.html
уссурийск
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/111083/06/1110830697_302:0:2337:1526_1920x0_80_0_0_5d9efca1960d0c4a1e176baa7c4d602f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, уссурийск, россия
Происшествия, Уссурийск, Россия
Мать детей, погибших при пожаре в Приморье, отправили под домашний арест
Мать погибших при пожаре в Уссурийске детей отправили под домашний арест
ВЛАДИВОСТОК, 6 ноя - РИА Новости. Суд отправил под домашний арест жительницу приморского Уссурийска, которая в состоянии наркотического опьянения оставила дома без присмотра трех своих детей, двое из которых погибли при пожаре, сообщила прокуратура региона.
Шестимесячный и двухлетний дети погибли, трёхлетний ребёнок в бессознательном состоянии был госпитализирован после пожара, вспыхнувшего 31 октября на 10 "квадратах" в многоквартирном жилом доме в приморском Уссурийске
. Уголовное дело возбудили по статьям о причинении смерти по неосторожности и халатности. СУСК РФ
по Приморью сообщало, что мать погибших при пожаре детей вела асоциальный образ жизни, в квартире в момент возгорания её не было.
По данным следствия, 29-летняя фигурантка была в состоянии наркотического опьянения, добавляет прокуратура.
"С учетом позиции прокурора суд избрал в отношении подозреваемой меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на 2 месяца", - сообщило надзорное ведомство.