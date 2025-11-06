Рейтинг@Mail.ru
Число погибших из-за тайфуна на Филиппинах достигло 140 человек - РИА Новости, 06.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:07 06.11.2025 (обновлено: 12:14 06.11.2025)
https://ria.ru/20251106/chislo-2053158932.html
Число погибших из-за тайфуна на Филиппинах достигло 140 человек
Число погибших из-за тайфуна на Филиппинах достигло 140 человек - РИА Новости, 06.11.2025
Число погибших из-за тайфуна на Филиппинах достигло 140 человек
Число погибших в результате тайфуна "Калмаэги" на Филиппинах составило по меньшей мере 140 человек, еще 127 человек числятся пропавшими без вести, сообщило... РИА Новости, 06.11.2025
2025-11-06T12:07:00+03:00
2025-11-06T12:14:00+03:00
в мире
филиппины
россия
ассоциация туроператоров россии (атор)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/06/2053160031_0:83:1600:983_1920x0_80_0_0_c7ca701b67da4433fee88ad458f98113.jpg
https://ria.ru/20251013/tayfun-2047893759.html
https://ria.ru/20251105/filippiny-2052978843.html
филиппины
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/06/2053160031_90:0:1511:1066_1920x0_80_0_0_64cf9db6097f94762e4d01c7c70e83b9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, филиппины, россия, ассоциация туроператоров россии (атор)
В мире, Филиппины, Россия, Ассоциация туроператоров России (АТОР)
Число погибших из-за тайфуна на Филиппинах достигло 140 человек

AFP: число погибших из-за тайфуна "Калмаэги" на Филиппинах выросло до 140

© AP Photo / Jacqueline HernandezПоследствия тайфуна "Калмаэги" на филиппинском острове Себу
Последствия тайфуна Калмаэги на филиппинском острове Себу - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
© AP Photo / Jacqueline Hernandez
Последствия тайфуна "Калмаэги" на филиппинском острове Себу
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Число погибших в результате тайфуна "Калмаэги" на Филиппинах составило по меньшей мере 140 человек, еще 127 человек числятся пропавшими без вести, сообщило агентство Франс Пресс (АФП).
"Калмаэги" обрушился на центральную часть Филиппин во вторник. Как уточняют власти, стихия затронула примерно 706 тысяч человек, из которых 348 тысяч были перемещены в эвакуационные центры. Также в 53 населенных пунктах объявили чрезвычайное положение, которое позволяет местным органам власти использовать экстренные фонды и заморозить цены на товары первой необходимости.
Тайфун - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
На Аляску обрушился мощный тайфун
13 октября, 09:39
"По официальным данным в четверг, тайфун "Калмаэги" унес жизни по меньшей мере 140 человек, еще 127 человек считаются пропавшими без вести после разрушительного наводнения в центральной части Филиппин. Тайфун направился в сторону Вьетнама",- пишет АФП.
Ранее посольство РФ на Филиппинах сообщило РИА Новости, что уточняет у местных властей информацию о пострадавших из-за тайфуна "Калмаэги" россиянах. Также диппредставительство рекомендовало избегать выхода на улицу и поездок в зоны, подверженные наводнениям и оползням.
В пресс-службе Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщили во вторник, что, исходя из статистики управления по туризму Филиппин, порядка 550-600 российских туристов могут в настоящее время находиться в стране, все туристические группы находятся в безопасности.
Последствия тайфуна Калмаэги на филиппинском острове Себу - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
На Филиппинах после тайфуна задействованы тысячи полицейских, пишут СМИ
5 ноября, 15:01
 
В миреФилиппиныРоссияАссоциация туроператоров России (АТОР)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала