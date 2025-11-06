Число погибших из-за тайфуна на Филиппинах достигло 140 человек

МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Число погибших в результате тайфуна "Калмаэги" на Филиппинах составило по меньшей мере 140 человек, еще 127 человек числятся пропавшими без вести, сообщило агентство Франс Пресс (АФП).
"Калмаэги" обрушился на центральную часть Филиппин во вторник. Как уточняют власти, стихия затронула примерно 706 тысяч человек, из которых 348 тысяч были перемещены в эвакуационные центры. Также в 53 населенных пунктах объявили чрезвычайное положение, которое позволяет местным органам власти использовать экстренные фонды и заморозить цены на товары первой необходимости.
"По официальным данным в четверг, тайфун "Калмаэги" унес жизни по меньшей мере 140 человек, еще 127 человек считаются пропавшими без вести после разрушительного наводнения в центральной части Филиппин. Тайфун направился в сторону Вьетнама",- пишет АФП.
Ранее посольство РФ на Филиппинах сообщило РИА Новости, что уточняет у местных властей информацию о пострадавших из-за тайфуна "Калмаэги" россиянах. Также диппредставительство рекомендовало избегать выхода на улицу и поездок в зоны, подверженные наводнениям и оползням.
В пресс-службе Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщили во вторник, что, исходя из статистики управления по туризму Филиппин, порядка 550-600 российских туристов могут в настоящее время находиться в стране, все туристические группы находятся в безопасности.