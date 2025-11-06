Число погибших из-за тайфуна на Филиппинах достигло 140 человек

МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Число погибших в результате тайфуна "Калмаэги" на Филиппинах составило по меньшей мере 140 человек, еще 127 человек числятся пропавшими без вести, сообщило агентство Франс Пресс (АФП).

"По официальным данным в четверг, тайфун "Калмаэги" унес жизни по меньшей мере 140 человек, еще 127 человек считаются пропавшими без вести после разрушительного наводнения в центральной части Филиппин. Тайфун направился в сторону Вьетнама",- пишет АФП.