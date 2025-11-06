https://ria.ru/20251106/chislo-2053152244.html
Число погибших при пожаре в Сургуте выросло до восьми
Число погибших при пожаре в Сургуте выросло до восьми - РИА Новости, 06.11.2025
Число погибших при пожаре в Сургуте выросло до восьми
Мужчина, пострадавший при пожаре в Сургуте (ХМАО), где погибли семь человек, скончался в больнице, сообщил глава Сургута Максим Слепов в своем Telegram-канале. РИА Новости, 06.11.2025
2025-11-06T11:29:00+03:00
происшествия
сургут
Число погибших при пожаре в Сургуте выросло до восьми
Глава Сургута Слепов: число погибших при пожаре в Сургуте выросло до восьми