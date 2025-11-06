Рейтинг@Mail.ru
ВС России нанесли удары по казарме ВСУ в Чернигове
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
09:41 06.11.2025
ВС России нанесли удары по казарме ВСУ в Чернигове
ВС России нанесли удары по казарме ВСУ в Чернигове
Удары нанесены по казарме ВСУ в Чернигове на севере Украины, среди украинских военных есть потери, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского... РИА Новости, 06.11.2025
ВС России нанесли удары по казарме ВСУ в Чернигове

Российские военнослужащие
Российские военнослужащие
Российские военнослужащие. Архивное фото
ДОНЕЦК, 6 ноя – РИА Новости. Удары нанесены по казарме ВСУ в Чернигове на севере Украины, среди украинских военных есть потери, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.
"Чернигов— удары по... казарме. Есть много погибших ВСУ", - сказал Лебедев.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
