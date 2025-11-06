https://ria.ru/20251106/chernigov-2053129513.html
ВС России нанесли удары по казарме ВСУ в Чернигове
ВС России нанесли удары по казарме ВСУ в Чернигове - РИА Новости, 06.11.2025
ВС России нанесли удары по казарме ВСУ в Чернигове
Удары нанесены по казарме ВСУ в Чернигове на севере Украины, среди украинских военных есть потери, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского... РИА Новости, 06.11.2025
ВС России нанесли удары по казарме ВСУ в Чернигове
ВСУ понесли потери при ударе ВС России по казармам в Чернигове