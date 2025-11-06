https://ria.ru/20251106/chelyabinsk-2053265667.html
С родителями детей, сходивших на квест с пентаграммой, провели беседу
ЧЕЛЯБИНСК, 6 ноя - РИА Новости. Разъяснительная беседа проведена с родителями шестиклассников Архангельской средней общеобразовательной школы Сосновского района, которые во время осенних каникул вместе с учителем посетили квест с пентаграммой, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минобразования и науки Челябинской области.
На фотографиях с квеста, появившихся в Telegram-каналах в четверг, дети в пионерских пилотках сидят у игрового поля в виде пентаграммы, вокруг которой расставлены свечи.
"По информации управления образования муниципалитета, данная активность была организована и проводилась вне образовательной организации. По данному факту с законными представителями несовершеннолетних проведена соответствующая разъяснительная работа", - говорится в сообщении.
Перевернутая пентаграмма является символом сатанизма* (международное движение сатанизма признано в РФ
экстремистским и запрещено, оно также включено в перечень террористов и экстремистов) и поклонения темным силам.
* Запрещенная в России экстремистская организация