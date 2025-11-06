Новый спикер парламента Чехии снял со здания палаты украинский флаг

ПРАГА, 6 ноя — РИА Новости. Избранный в среду спикер палаты депутатов парламента Чехии Томио Окамура распорядился снять со здания украинский флаг, висевший там с февраля 2022 года в знак солидарности с Киевом.
"Только что я распорядился снять украинский флаг со здания палаты депутатов. Чешская Республика — на первом месте. Пожелайте нам удачи!" — сказал он на видео в соцсети Х.
По данным агентства ЧТК, представители праволиберальных партий, составлявших прежнюю правящую коалицию, осудили поступок Окамуры. Депутаты от Чешской пиратской партии вывесили украинские флаги из окон своих комнат в здании.
Политик — лидер движения SPD, которое на парламентских выборах 3-4 октября получило 7,78 процента голосов, что принесло ему 15 депутатских мандатов. Вместе с победителем выборов ANO, а также движением "Автомобилисты" SPD образовало новую правящую коалицию, от которой Окамуру выдвинули на пост спикера палаты депутатов. В тайном голосовании он получил 107 голосов из 200 возможных. Формирование нового правительства президент республики Петр Павел поручил лидеру ANO Андрею Бабишу.
Окамура несколько лет он выступал за введение в конституцию института референдумов с последующим проведением таковых о выходе Чехии из состава ЕС и НАТО. После нынешних парламентских выборов и вхождения SPD в состав правящей коалиции Окамура отказался от этой идеи, поскольку остальная ее часть выступает за прозападную ориентацию республики. В коалиционном соглашении прямо прописан отказ от проведения таких референдумов.