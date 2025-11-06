Рейтинг@Mail.ru
Новый спикер парламента Чехии снял со здания палаты украинский флаг - РИА Новости, 06.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:30 06.11.2025 (обновлено: 23:44 06.11.2025)
https://ria.ru/20251106/chekhiya-2053306539.html
Новый спикер парламента Чехии снял со здания палаты украинский флаг
Новый спикер парламента Чехии снял со здания палаты украинский флаг - РИА Новости, 06.11.2025
Новый спикер парламента Чехии снял со здания палаты украинский флаг
Избранный в среду спикер палаты депутатов парламента Чехии Томио Окамура распорядился снять со здания украинский флаг, висевший там с февраля 2022 года в знак... РИА Новости, 06.11.2025
2025-11-06T22:30:00+03:00
2025-11-06T23:44:00+03:00
в мире
чехия
петр павел
андрей бабиш
евросоюз
нато
украина
томио окамура
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/06/2053311492_0:5:3534:1993_1920x0_80_0_0_1b5e0de4571158a7b16a47fc44b7d94a.jpg
https://ria.ru/20251028/slutskij-2051331732.html
https://ria.ru/20251005/chekhiya-2046533853.html
чехия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/06/2053311492_435:0:3099:1998_1920x0_80_0_0_622e883f3edab44e93f253de754c8b3d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, чехия, петр павел, андрей бабиш, евросоюз, нато, украина, томио окамура, парламент чехии
В мире, Чехия, Петр Павел, Андрей Бабиш, Евросоюз, НАТО, Украина, Томио Окамура, Парламент Чехии
Новый спикер парламента Чехии снял со здания палаты украинский флаг

Спикер парламента Чехии снял со здания флаг Украины, висевший там три года

© AP Photo / Luca BrunoТомио Окамура
Томио Окамура - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
© AP Photo / Luca Bruno
Томио Окамура. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ПРАГА, 6 ноя — РИА Новости. Избранный в среду спикер палаты депутатов парламента Чехии Томио Окамура распорядился снять со здания украинский флаг, висевший там с февраля 2022 года в знак солидарности с Киевом.
«

"Только что я распорядился снять украинский флаг со здания палаты депутатов. Чешская Республика — на первом месте. Пожелайте нам удачи!" — сказал он на видео в соцсети Х.

Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
Слуцкий прокомментировал идею создать союз Венгрии, Словакии и Чехии
28 октября, 21:15
По данным агентства ЧТК, представители праволиберальных партий, составлявших прежнюю правящую коалицию, осудили поступок Окамуры. Депутаты от Чешской пиратской партии вывесили украинские флаги из окон своих комнат в здании.
Политик — лидер движения SPD, которое на парламентских выборах 3-4 октября получило 7,78 процента голосов, что принесло ему 15 депутатских мандатов. Вместе с победителем выборов ANO, а также движением "Автомобилисты" SPD образовало новую правящую коалицию, от которой Окамуру выдвинули на пост спикера палаты депутатов. В тайном голосовании он получил 107 голосов из 200 возможных. Формирование нового правительства президент республики Петр Павел поручил лидеру ANO Андрею Бабишу.
Окамура несколько лет он выступал за введение в конституцию института референдумов с последующим проведением таковых о выходе Чехии из состава ЕС и НАТО. После нынешних парламентских выборов и вхождения SPD в состав правящей коалиции Окамура отказался от этой идеи, поскольку остальная ее часть выступает за прозападную ориентацию республики. В коалиционном соглашении прямо прописан отказ от проведения таких референдумов.
Чешский президент Петр Павел - РИА Новости, 1920, 05.10.2025
Президент Чехии считает формирование нового правительства преждевременным
5 октября, 20:21
 
В миреЧехияПетр ПавелАндрей БабишЕвросоюзНАТОУкраинаТомио ОкамураПарламент Чехии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала