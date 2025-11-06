"Сохранить баланс": как изменится бюджет на ближайшие три года

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости, Светлана Медведева. Правительство одобрило поправки в проект федерального бюджета на 2026-й и плановый период 2027 и 2028 годов, а также изменения в Налоговый кодекс. Предстоит второе чтение в Госдуме. О важных корректировках — в материале РИА Новости.

Почти 600

Всего подготовили 590 поправок на сумму семь триллионов рублей на три года, сообщил на заседании правительства министр финансов Антон Силуанов.

"Значительная часть направлена на обеспечение обороны и безопасности страны, в том числе потребностей СВО", — уточнил он.

Кроме того:

дополнительно направят 75,5 миллиарда на развитие и приведение в нормативное состояние региональных автодорог;

32 миллиарда — на обновление общественного транспорта и закупку более пяти тысяч автобусов для субъектов;

15,6 миллиарда — на строительство студенческих кампусов;

44,6 миллиарда — на создание спутников связи и вещания государственной орбитальной группировки гражданского назначения на геостационарной орбите;

пять миллиардов — на закупку данных дистанционного зондирования Земли;

2,6 миллиарда — на беспилотные авиационные системы.

"Обеспечим лекарственными препаратами взрослых пациентов, страдающих высокозатратными нозологиями, — это 35 миллиардов. Более 190 тысяч пациентов ежегодно", — отметил Силуанов.

Почти 20 миллиардов выделили на мероприятия в рамках национального календаря профилактических прививок. Закупят более 140 миллионов доз вакцин.

Больных туберкулезом, инфицированных ВИЧ обеспечат лекарственными препаратами. На это потратят более 9,5 миллиарда рублей.

На приведение в нормативное состояние автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения, уличной дорожной сети направят 9,6 миллиарда. Это позволит восстановить 190 километров автомобильных дорог в отдельных субъектах страны.

Около 15 миллиардов рублей пойдут на мероприятия по повышению надежности электросетевого комплекса, в первую очередь в регионах Северо-Кавказского, Северо-Западного и Южного федеральных округов.

Кроме того, 35 миллиардов предназначены для социально-экономического развития Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.

На лечение детей с орфанными заболеваниями, в рамках фонда "Круг добра" — 15 миллиардов.

Министр также рассказал о распределении финансовой помощи регионам.

"В следующем году предусмотрено 263 трансферта общим объемом 3,6 триллиона рублей. Дополнительно распределяем еще 11 трансфертов субъектам Российской Федерации. Эти расходы будут рассмотрены на трехсторонней комиссии с участием представителей парламента", — сообщил он.

Более шести миллиардов дополнительно выделят на поддержку сельхозпроизводителей в рамках механизма инвестиционного и краткосрочного льготного кредитования, добавил премьер-министр Михаил Мишустин.

Налоговые изменения

При подготовке поправок учли предложения бизнеса и заинтересованных ведомств. В частности, порог для уплаты НДС малым и средним бизнесом снизят до 20 миллионов рублей в 2026-м, 15 — в 2027-м и десяти — в 2028-м. Изначально предлагали сразу снизить с 60 миллионов до десяти.

Эксперты сочли, что многие предприниматели не смогли бы быстро адаптироваться, посыпались бы штрафы и это сильно повредило бы бизнесу.

"Взвешенный и поэтапный подход позволит перестроиться, учесть новые обстоятельства и, возможно, воспользоваться иными преференционными режимами, которых остается довольно много", — пояснил РИА Новости первый зампредседателя комиссии Общественной палаты России по общественной экспертизе законопроектов Александр Асафов.

Важно, что власти рассматривают мораторий на штрафы за первые нарушения: это снижает риски для добросовестных предпринимателей, отмечает заместитель директора Центра исследований структурной политики НИУ ВШЭ Анна Федюнина.

По ее мнению, важно не только бороться с дроблением, но и обеспечивать стабильные, понятные условия ведения бизнеса.

Помимо этого, Минфин планирует сохранить льготный режим для IT-компаний по НДС при реализации прав на собственные разработки.

Поправки предусматривают и льготы для граждан. От НДФЛ хотят освободить участников программы "Земский тренер".

Еще Минфин предложил облагать доходы в виде процентов по банковским вкладам только налогом на физических лиц, исключив индивидуальных предпринимателей на специальных режимах, таких как единый сельхозналог, упрощенная система налогообложения или АУСН.

А физлиц могут освободить от земельного налога и налога на имущество по объектам на территории, где действуют режимы чрезвычайного положения, КТО, предусматривающие временное отселение жителей.

"Второе чтение — это очень важный этап прохождения бюджета. Необходимо активно взаимодействовать с парламентариями, с инициаторами поправок, разъяснять нашу позицию", — подчеркнул Мишустин.