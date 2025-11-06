Рейтинг@Mail.ru
"Сохранить баланс": как изменится бюджет на ближайшие три года - РИА Новости, 06.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:07 06.11.2025 (обновлено: 20:17 06.11.2025)
https://ria.ru/20251106/byudzhet-2053280492.html
"Сохранить баланс": как изменится бюджет на ближайшие три года
"Сохранить баланс": как изменится бюджет на ближайшие три года - РИА Новости, 06.11.2025
"Сохранить баланс": как изменится бюджет на ближайшие три года
Правительство одобрило поправки в проект федерального бюджета на 2026-й и плановый период 2027 и 2028 годов, а также изменения в Налоговый кодекс. Предстоит... РИА Новости, 06.11.2025
2025-11-06T20:07:00+03:00
2025-11-06T20:17:00+03:00
михаил мишустин
министерство финансов рф (минфин россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/18/2044045689_0:0:3221:1813_1920x0_80_0_0_0f17f38c8d77a2baa74daddef07333d1.jpg
https://ria.ru/20251022/svo-2049818357.html
https://ria.ru/20251106/mishustin-2053223791.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/18/2044045689_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_172cf79bdadc9a312062af60313b48c2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
михаил мишустин, министерство финансов рф (минфин россии)
Михаил Мишустин, Министерство финансов РФ (Минфин России)

"Сохранить баланс": как изменится бюджет на ближайшие три года

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПредседатель правительства Михаил Мишустин проводит заседание кабинета министров России
Председатель правительства Михаил Мишустин проводит заседание кабинета министров России - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости, Светлана Медведева. Правительство одобрило поправки в проект федерального бюджета на 2026-й и плановый период 2027 и 2028 годов, а также изменения в Налоговый кодекс. Предстоит второе чтение в Госдуме. О важных корректировках — в материале РИА Новости.

Почти 600

Всего подготовили 590 поправок на сумму семь триллионов рублей на три года, сообщил на заседании правительства министр финансов Антон Силуанов.
"Значительная часть направлена на обеспечение обороны и безопасности страны, в том числе потребностей СВО", — уточнил он.
Кроме того:
  • дополнительно направят 75,5 миллиарда на развитие и приведение в нормативное состояние региональных автодорог;
  • 32 миллиарда — на обновление общественного транспорта и закупку более пяти тысяч автобусов для субъектов;
  • 15,6 миллиарда — на строительство студенческих кампусов;
  • 44,6 миллиарда — на создание спутников связи и вещания государственной орбитальной группировки гражданского назначения на геостационарной орбите;
  • пять миллиардов — на закупку данных дистанционного зондирования Земли;
  • 2,6 миллиарда — на беспилотные авиационные системы.
"Обеспечим лекарственными препаратами взрослых пациентов, страдающих высокозатратными нозологиями, — это 35 миллиардов. Более 190 тысяч пациентов ежегодно", — отметил Силуанов.
Почти 20 миллиардов выделили на мероприятия в рамках национального календаря профилактических прививок. Закупят более 140 миллионов доз вакцин.
Больных туберкулезом, инфицированных ВИЧ обеспечат лекарственными препаратами. На это потратят более 9,5 миллиарда рублей.
На приведение в нормативное состояние автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения, уличной дорожной сети направят 9,6 миллиарда. Это позволит восстановить 190 километров автомобильных дорог в отдельных субъектах страны.
Около 15 миллиардов рублей пойдут на мероприятия по повышению надежности электросетевого комплекса, в первую очередь в регионах Северо-Кавказского, Северо-Западного и Южного федеральных округов.
Министр финансов РФ Антон Силуанов - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
Силуанов рассказал о поддержке участников СВО и их семей
22 октября, 13:15
Кроме того, 35 миллиардов предназначены для социально-экономического развития Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.
На лечение детей с орфанными заболеваниями, в рамках фонда "Круг добра" — 15 миллиардов.
Министр также рассказал о распределении финансовой помощи регионам.
"В следующем году предусмотрено 263 трансферта общим объемом 3,6 триллиона рублей. Дополнительно распределяем еще 11 трансфертов субъектам Российской Федерации. Эти расходы будут рассмотрены на трехсторонней комиссии с участием представителей парламента", — сообщил он.
Более шести миллиардов дополнительно выделят на поддержку сельхозпроизводителей в рамках механизма инвестиционного и краткосрочного льготного кредитования, добавил премьер-министр Михаил Мишустин.
© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкМинистр финансов России Антон Силуанов на совещании председателя правительства России Михаила Мишустина с членами кабинета министров
Министр финансов России Антон Силуанов на совещании председателя правительства России Михаила Мишустина с членами кабинета министров - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
Министр финансов России Антон Силуанов на совещании председателя правительства России Михаила Мишустина с членами кабинета министров

Налоговые изменения

При подготовке поправок учли предложения бизнеса и заинтересованных ведомств. В частности, порог для уплаты НДС малым и средним бизнесом снизят до 20 миллионов рублей в 2026-м, 15 — в 2027-м и десяти — в 2028-м. Изначально предлагали сразу снизить с 60 миллионов до десяти.
Эксперты сочли, что многие предприниматели не смогли бы быстро адаптироваться, посыпались бы штрафы и это сильно повредило бы бизнесу.
"Взвешенный и поэтапный подход позволит перестроиться, учесть новые обстоятельства и, возможно, воспользоваться иными преференционными режимами, которых остается довольно много", — пояснил РИА Новости первый зампредседателя комиссии Общественной палаты России по общественной экспертизе законопроектов Александр Асафов.
Важно, что власти рассматривают мораторий на штрафы за первые нарушения: это снижает риски для добросовестных предпринимателей, отмечает заместитель директора Центра исследований структурной политики НИУ ВШЭ Анна Федюнина.
По ее мнению, важно не только бороться с дроблением, но и обеспечивать стабильные, понятные условия ведения бизнеса.
Помимо этого, Минфин планирует сохранить льготный режим для IT-компаний по НДС при реализации прав на собственные разработки.
Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
Принимаемый бюджет должен стимулировать развитие экономики, заявил Мишустин
Вчера, 16:35
Поправки предусматривают и льготы для граждан. От НДФЛ хотят освободить участников программы "Земский тренер".
Еще Минфин предложил облагать доходы в виде процентов по банковским вкладам только налогом на физических лиц, исключив индивидуальных предпринимателей на специальных режимах, таких как единый сельхозналог, упрощенная система налогообложения или АУСН.
А физлиц могут освободить от земельного налога и налога на имущество по объектам на территории, где действуют режимы чрезвычайного положения, КТО, предусматривающие временное отселение жителей.
"Второе чтение — это очень важный этап прохождения бюджета. Необходимо активно взаимодействовать с парламентариями, с инициаторами поправок, разъяснять нашу позицию", — подчеркнул Мишустин.
По его словам, правительство продолжит добиваться максимально возможного в текущих условиях стимулирования развития экономики, социальной сферы и сбалансированности бюджета.
© РИА Новости / Александр Миридонов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства Михаил Мишустин проводит заседание кабинета министров России
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит заседание кабинета министров РФ - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
© РИА Новости / Александр Миридонов
Перейти в медиабанк
Председатель правительства Михаил Мишустин проводит заседание кабинета министров России
 
Михаил МишустинМинистерство финансов РФ (Минфин России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала