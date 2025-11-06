Британские военные объявили о поставке бронемашин Ajax с задержкой

По информации издания, изначально планировалось, что поставки Ajax начнутся в 2017 году, однако сроки были перенесены на июль 2020 года. Газета пишет, что в 2020 году во время презентации этих бронемашин были выявлены чрезмерные вибрация и шум в Ajax - испытания были прекращены после того, как 11 военнослужащих были помещены под длительное медицинское наблюдение из-за сообщений о звоне в ушах и потере слуха. В общей сложности, как отмечается, британское МО заказало 589 бронемашин Ajax и их модификаций, полная поставка которых должна быть завершена к концу текущего десятилетия.