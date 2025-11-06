Британские военные объявили о поставке бронемашин Ajax с задержкой

МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Британские военные объявили о первой поставке бронемашин Ajax с опозданием на восемь лет, сообщает газета Guardian со ссылкой на заместителя министра обороны страны Люка Полларда.
По информации издания, изначально планировалось, что поставки Ajax начнутся в 2017 году, однако сроки были перенесены на июль 2020 года. Газета пишет, что в 2020 году во время презентации этих бронемашин были выявлены чрезмерные вибрация и шум в Ajax - испытания были прекращены после того, как 11 военнослужащих были помещены под длительное медицинское наблюдение из-за сообщений о звоне в ушах и потере слуха. В общей сложности, как отмечается, британское МО заказало 589 бронемашин Ajax и их модификаций, полная поставка которых должна быть завершена к концу текущего десятилетия.
"Британские военные объявили о первой поставке бронемашин Ajax, отставая от графика на восемь лет и вызывая вопросы об их актуальности, поскольку на полях сражений на Украине доминируют дешёвые беспилотники", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Поллард заявил, что первые 50 машин стоимостью почти по 10 миллионов фунтов стерлингов каждая готовы к развёртыванию на восточном фланге НАТО.
"Нам есть чему поучиться... Машинам Ajax потребовалось много-много лет на заключение контракта… И нам нужно значительно сократить этот срок до нескольких месяцев", - приводит газета слова Полларда, который якобы по соображениям конфиденциальности не смог назвать число солдат, до сих пор страдающих от проблем со слухом.
Как сообщили Guardian военные источники, презентация бронемашин Ajax во время короткой поездки по территории завода показала, что они всё ещё шумные, однако двойной слой защиты в виде берушей и шумозащитных наушников помог повысить безопасность.
