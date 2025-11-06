Рейтинг@Mail.ru
NYT раскрыла тайну бриллианта Габсбургов "Флорентиец"
21:10 06.11.2025 (обновлено: 21:40 06.11.2025)
NYT раскрыла тайну бриллианта Габсбургов "Флорентиец"
NYT раскрыла тайну бриллианта Габсбургов "Флорентиец"
Династия Габсбургов более полувека тайно хранила бриллиант "Флорентиец", считавшийся украденным или утерянным в 1919 году, пишет газета The New York Times со... РИА Новости, 06.11.2025
NYT раскрыла тайну бриллианта Габсбургов "Флорентиец"

NYT: бриллиант Габсбургов "Флорентиец" более полувека тайно хранился в Канаде

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Династия Габсбургов более полувека тайно хранила бриллиант "Флорентиец", считавшийся украденным или утерянным в 1919 году, пишет газета The New York Times со ссылкой на потомков правителей Австрийской империи.

"Флорентиец" — бриллиант светло-желтого цвета с легким зеленым отливом, его масса составляет более 137 карат. С камнем связано множество легенд, возводящих его происхождение к итальянской династии Медичи, завозу в Европу португальскими колонистами из Индии и огранке в Средние века для бургундского герцога Карла Смелого. После падения имперской династии Австрии пошли слухи о том, что бриллиант украли, поделили и перепродали.

«
"Настоящая история бриллианта, впервые рассказанная потомками Карла I, заключается в том, что он никуда не пропадал. Он хранился в банковском сейфе в Канаде с тех пор, как семья бежала туда в разгар Второй мировой войны", — говорится в статье.
Карл Габсбург-Лотарингский, внук Карла I, заявил в интервью газете, что информация о бриллианте держалась в тайне из уважения к жене императора Ците.
По его словам, она рассказала о местонахождении бриллианта только двум людям — сыновьям Роберту и Рудольфу, попросив, чтобы семейство "в качестве меры предосторожности" хранило молчание о его судьбе сто лет после смерти Карла I в 1922 году.
При этом императрица продолжала хранить бриллианты у себя до выезда из Бельгии, где проживала, незадолго до нацистской оккупации в 1940 году. Когда семья покидала страну, Цита взяла с собой бриллианты, среди которых был и "Флорентиец". В 1953 году она вернулась в Европу из Северной Америки, однако оставила бриллианты под защитой квебекского банка, название которого не раскрывается.
Газета отмечает, что братья Габсбурги-Лотарингские, увидевшие "Флорентийца" вживую в первый раз, изъявили желание выставлять его в Канаде в знак благодарности стране за его сохранность, так как обещание предкам было исполнено. Присутствовавший на демонстрации ювелир Кристоф Кёхерт подтвердил подлинность бриллианта.
