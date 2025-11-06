https://ria.ru/20251106/bpla-2053217994.html
В Новошахтинске отразили атаку БПЛА
Военные отразили атаку БПЛА на Новошахтинск, никто не пострадал, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. РИА Новости, 06.11.2025
новошахтинск
ростовская область
юрий слюсарь
происшествия
новошахтинск
ростовская область
Новости
ru-RU
Новошахтинск, Ростовская область, Юрий Слюсарь , Происшествия
