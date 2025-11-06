https://ria.ru/20251106/bpla-2053203900.html
Бельгия примет закон о запрете полетов БПЛА над стратегическими объектами
Бельгия примет закон о запрете полетов БПЛА над стратегическими объектами
Бельгия на фоне серии инцидентов с дронами над военными базами и гражданскими аэропортами решила впервые принять закон, запрещающий несанкционированное... РИА Новости, 06.11.2025
в мире
брюссель
бельгия
