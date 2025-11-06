Рейтинг@Mail.ru
15:30 06.11.2025 (обновлено: 15:31 06.11.2025)
Бельгия примет закон о запрете полетов БПЛА над стратегическими объектами
Бельгия примет закон о запрете полетов БПЛА над стратегическими объектами
Бельгия примет закон о запрете полетов БПЛА над стратегическими объектами

Крюк: Бельгия примет закон о запрете полетов БПЛА над стратегическими объектами

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкФлаг Бельгии в Генте
Флаг Бельгии в Генте - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Флаг Бельгии в Генте. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 6 ноя – РИА новости. Бельгия на фоне серии инцидентов с дронами над военными базами и гражданскими аэропортами решила впервые принять закон, запрещающий несанкционированное использование беспилотников над стратегическими объектами, сообщил по итогам заседания Совета нацбезопасности министр окружающей среды Жан-Люк Крюк.
"Я представлю королю закон, запрещающий несанкционированное использование дронов в небе над чувствительными объектами", - цитирует его слова агентство Belga.
Флаги стран Евросоюза - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
НАТО и ЕС работают над единой системой защиты от БПЛА, заявил Рютте
5 ноября, 19:33
 
