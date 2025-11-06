Рейтинг@Mail.ru
При ударе ВСУ по Херсонской области погибла пенсионерка
Специальная военная операция на Украине
 
12:09 06.11.2025
При ударе ВСУ по Херсонской области погибла пенсионерка
При ударе ВСУ по Херсонской области погибла пенсионерка
Пенсионерка погибла в результате атаки ВСУ беспилотниками по жилому кварталу в Херсонской области, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Пенсионерка погибла в результате атаки ВСУ беспилотниками по жилому кварталу в Херсонской области, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
"Очередное варварское преступление киевского режима. 76-летняя женщина погибла в результате целенаправленного удара беспилотников по жилому кварталу в Голой Пристани", - сообщил Сальдо в своем Telegram-канале.
По его словам, под ударом ВСУ оказались также Алешки, Великая Лепетиха, Днепряны, Железный Порт, Каховка, Князе-Григорьевка, Малая Лепетиха, Новая Каховка, Песчаное, Саги, Старая Збурьевка, Горностаевка, Заводовка и Новая Маячка.
