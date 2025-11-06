https://ria.ru/20251106/bpla-2053159383.html
При ударе ВСУ по Херсонской области погибла пенсионерка
При ударе ВСУ по Херсонской области погибла пенсионерка - РИА Новости, 06.11.2025
При ударе ВСУ по Херсонской области погибла пенсионерка
Пенсионерка погибла в результате атаки ВСУ беспилотниками по жилому кварталу в Херсонской области, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. РИА Новости, 06.11.2025
При ударе ВСУ по жилому кварталу в Херсонской области погибла пенсионерка