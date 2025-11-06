https://ria.ru/20251106/bloger-2053140319.html
Скандальная блогерша из Иркутска получила более 2,5 года колонии
Суд в Иркутске отправил в колонию-поселение блогершу Марию Махмутову, укусившую полицейского и желавшую смерти российским бойцам, сообщила областная... РИА Новости, 06.11.2025
2025-11-06T10:39:00+03:00
2025-11-06T10:39:00+03:00
2025-11-06T13:09:00+03:00
происшествия
россия
иркутск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/06/2053178330_4:0:1268:711_1920x0_80_0_0_f31078fed7041afd69cea65548e055c4.jpg
https://ria.ru/20251105/sud-2053047152.html
https://ria.ru/20251105/zaschita-2053019873.html
россия
иркутск
2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/06/2053178330_162:0:1110:711_1920x0_80_0_0_22c5ab18718c3519f93736f8df78a7e7.jpg
происшествия, россия, иркутск
Происшествия, Россия, Иркутск
ИРКУТСК, 6 ноя — РИА Новости. Суд в Иркутске отправил в колонию-поселение блогершу Марию Махмутову, укусившую полицейского и желавшую смерти российским бойцам, сообщила областная прокуратура.
"С учетом мнения государственного обвинителя суд приговорил виновную к двум годам семи месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении", — говорится в релизе.
Дело расследовалось по статьям об оскорблении представителя власти и применении насилия в отношении представителя власти. Вину подсудимая признала.
Махмутова привлекла внимание полиции во время мониторинга соцсетей. Так, 12 июня она выложила видео, в котором оскорбляла российскую армию, желала смерти участникам СВО и заявляла, что День России
— это праздник, которым нельзя гордиться.
При задержании блогерша покусала полицейского и ударила его ногой. Ее заключили под стражу. Позже следствие нашло еще одно видео, опубликованное в мае, — Махмутова записала свой разговор с остановившим ее машину сотрудником ДПС, а в комментариях грубо оскорбляла его.
За нанесение побоев сотруднику полиции и употребление психотропных веществ без рецепта блогершу арестовали на 18 суток, а за дискредитацию армии оштрафовали на 45 тысяч рублей.
В 2017-м женщину уже привлекали к уголовной ответственности по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Тогда ее приговорили к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком в три года.