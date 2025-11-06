Рейтинг@Mail.ru
Скандальная блогерша из Иркутска получила более 2,5 года колонии - РИА Новости, 06.11.2025
10:39 06.11.2025 (обновлено: 13:09 06.11.2025)
Скандальная блогерша из Иркутска получила более 2,5 года колонии
Скандальная блогерша из Иркутска получила более 2,5 года колонии
2025
Скандальная блогерша из Иркутска получила более 2,5 года колонии

© ГУ МВД России по Иркутской областиКадр видео задержания Марии Махмутовой
© ГУ МВД России по Иркутской области
Кадр видео задержания Марии Махмутовой. Архивное фото
ИРКУТСК, 6 ноя — РИА Новости. Суд в Иркутске отправил в колонию-поселение блогершу Марию Махмутову, укусившую полицейского и желавшую смерти российским бойцам, сообщила областная прокуратура.
"С учетом мнения государственного обвинителя суд приговорил виновную к двум годам семи месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении", — говорится в релизе.
Дело расследовалось по статьям об оскорблении представителя власти и применении насилия в отношении представителя власти. Вину подсудимая признала.
Махмутова привлекла внимание полиции во время мониторинга соцсетей. Так, 12 июня она выложила видео, в котором оскорбляла российскую армию, желала смерти участникам СВО и заявляла, что День России — это праздник, которым нельзя гордиться.
При задержании блогерша покусала полицейского и ударила его ногой. Ее заключили под стражу. Позже следствие нашло еще одно видео, опубликованное в мае, — Махмутова записала свой разговор с остановившим ее машину сотрудником ДПС, а в комментариях грубо оскорбляла его.
За нанесение побоев сотруднику полиции и употребление психотропных веществ без рецепта блогершу арестовали на 18 суток, а за дискредитацию армии оштрафовали на 45 тысяч рублей.
В 2017-м женщину уже привлекали к уголовной ответственности по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Тогда ее приговорили к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком в три года.
