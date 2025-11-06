Бюджет направит свыше восьми миллиардов рублей на поддержку АПК

МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Бюджет России в ближайшую трехлетку направит свыше 8 миллиардов рублей на поддержку агропромышленного комплекса (АПК) страны, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.

"Мы рассчитываем, что эти меры повысят устойчивость нашего бизнеса, позволят и дальше снабжать потребителей качественными российскими продуктами", - добавил он.