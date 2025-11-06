https://ria.ru/20251106/bjudzhet-2053227207.html
Бюджет направит свыше восьми миллиардов рублей на поддержку АПК
Бюджет направит свыше восьми миллиардов рублей на поддержку АПК - РИА Новости, 06.11.2025
Бюджет направит свыше восьми миллиардов рублей на поддержку АПК
Бюджет России в ближайшую трехлетку направит свыше 8 миллиардов рублей на поддержку агропромышленного комплекса (АПК) страны, заявил премьер-министр РФ Михаил... РИА Новости, 06.11.2025
2025-11-06T16:49:00+03:00
2025-11-06T16:49:00+03:00
2025-11-06T16:49:00+03:00
экономика
россия
михаил мишустин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/03/1957115617_0:0:3229:1816_1920x0_80_0_0_ebf67c4f8bfa47a44a38eba15e221b39.jpg
https://ria.ru/20251009/agroprom-2047188253.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/03/1957115617_129:0:2860:2048_1920x0_80_0_0_fea5e52dd7ca58d777dcb3a8ca021629.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, михаил мишустин
Экономика, Россия, Михаил Мишустин
Бюджет направит свыше восьми миллиардов рублей на поддержку АПК
Мишустин: бюджет в ближайшие три года направит свыше 8 млрд руб на поддержку АПК
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Бюджет России в ближайшую трехлетку направит свыше 8 миллиардов рублей на поддержку агропромышленного комплекса (АПК) страны, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.
«
"В течение текущих трех лет нашим сельхозпроизводителям требуется дополнительная поддержка. Направим еще более 6 миллиардов рублей на такие цели, что позволит профинансировать сотни займов. Таким образом, в целом, аграрным производителям и переработчикам будет оказана помощь в размере свыше 8 миллиардов рублей", - сказал Мишустин
.
"Мы рассчитываем, что эти меры повысят устойчивость нашего бизнеса, позволят и дальше снабжать потребителей качественными российскими продуктами", - добавил он.