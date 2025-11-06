Рейтинг@Mail.ru
Бюджет направит свыше восьми миллиардов рублей на поддержку АПК - РИА Новости, 06.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:49 06.11.2025
https://ria.ru/20251106/bjudzhet-2053227207.html
Бюджет направит свыше восьми миллиардов рублей на поддержку АПК
Бюджет направит свыше восьми миллиардов рублей на поддержку АПК - РИА Новости, 06.11.2025
Бюджет направит свыше восьми миллиардов рублей на поддержку АПК
Бюджет России в ближайшую трехлетку направит свыше 8 миллиардов рублей на поддержку агропромышленного комплекса (АПК) страны, заявил премьер-министр РФ Михаил... РИА Новости, 06.11.2025
2025-11-06T16:49:00+03:00
2025-11-06T16:49:00+03:00
экономика
россия
михаил мишустин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/03/1957115617_0:0:3229:1816_1920x0_80_0_0_ebf67c4f8bfa47a44a38eba15e221b39.jpg
https://ria.ru/20251009/agroprom-2047188253.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/03/1957115617_129:0:2860:2048_1920x0_80_0_0_fea5e52dd7ca58d777dcb3a8ca021629.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, михаил мишустин
Экономика, Россия, Михаил Мишустин
Бюджет направит свыше восьми миллиардов рублей на поддержку АПК

Мишустин: бюджет в ближайшие три года направит свыше 8 млрд руб на поддержку АПК

© РИА Новости / Кирилл Брага | Перейти в медиабанкУборка урожая пшеницы
Уборка урожая пшеницы - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в медиабанк
Уборка урожая пшеницы. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Бюджет России в ближайшую трехлетку направит свыше 8 миллиардов рублей на поддержку агропромышленного комплекса (АПК) страны, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.
«
"В течение текущих трех лет нашим сельхозпроизводителям требуется дополнительная поддержка. Направим еще более 6 миллиардов рублей на такие цели, что позволит профинансировать сотни займов. Таким образом, в целом, аграрным производителям и переработчикам будет оказана помощь в размере свыше 8 миллиардов рублей", - сказал Мишустин.
"Мы рассчитываем, что эти меры повысят устойчивость нашего бизнеса, позволят и дальше снабжать потребителей качественными российскими продуктами", - добавил он.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
Российский агропром вырос более чем на 50%, заявил Мишустин
9 октября, 05:35
 
ЭкономикаРоссияМихаил Мишустин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала