Россия стала крупнейшей экономикой мира с самой низкой безработицей
05:03 06.11.2025 (обновлено: 09:35 06.11.2025)
Россия стала крупнейшей экономикой мира с самой низкой безработицей
Россия стала крупнейшей экономикой мира с самой низкой безработицей - РИА Новости, 06.11.2025
Россия стала крупнейшей экономикой мира с самой низкой безработицей
По итогам третьего квартала уровень безработицы в России оказался самым низким среди стран "Большой двадцатки", выяснило РИА Новости, изучив данные национальных РИА Новости, 06.11.2025
Россия стала крупнейшей экономикой мира с самой низкой безработицей

Московский Кремль
Московский Кремль. Архивное фото
МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. По итогам третьего квартала уровень безработицы в России оказался самым низким среди стран "Большой двадцатки", выяснило РИА Новости, изучив данные национальных статслужб.
В сентябре доля безработных в России составила 2,2 процента, сохранив июньские значения. Этот показатель остается минимальным среди крупнейших экономик мира второй квартал подряд.
Посетители на ярмарке вакансий - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
Безработные россияне стали рекордно быстро находить работу
Вчера, 03:28
Уровень безработицы ниже трех процентов зафиксировали еще в двух странах: в Южной Корее он снизился с 2,6 до 2,5 процента, а в Японии, наоборот, увеличился на 0,1 пункта и составил 2,6 процента.
В целом большинство крупных экономик сейчас сталкиваются с ростом безработицы. Так, в Мексике она увеличилась сразу на 0,3 процентного пункта, до трех процентов, в Австралии, Китае, Канаде и Турции — на 0,2 пункта за квартал, во Франции, Германии и Японии — на 0,1 процентного пункта. По данным за август, с начала квартала такая же тенденция наблюдается в США и Великобритании.
При этом в некоторых странах этот показатель снизился. В Индии по итогам третьего квартала уровень безработицы опустился с июньских 5,6 процента до 5,2 процента. А в Бразилии и Италии он уменьшился на 0,2 процентного пункта — до 5,6 и 6,1 процента соответственно.
Мужчина работает за компьютером - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
Россияне готовы сразу сменить работу на ту, где предложат зарплату выше
30 сентября, 07:37
 
