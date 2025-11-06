https://ria.ru/20251106/bezopasnost-2053090765.html
В Пензенской области ввели план "Ковер"
В Пензенской области введен план "Ковёр", действуют ограничения на приём и выпуск воздушных судов, сообщил губернатор Олег Мельниченко в своем Telegram-канале. РИА Новости, 06.11.2025
