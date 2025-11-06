https://ria.ru/20251106/bespilotnik-2053169397.html
ПВО сбила три украинских беспилотника над Курской областью и Башкирией
ПВО сбила три украинских беспилотника над Курской областью и Башкирией
Силы ПВО с 8.00 мск до 12.00 мск сбили три украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: два БПЛА над территорией Курской области и один БПЛА –... РИА Новости, 06.11.2025
курская область
ПВО сбила три украинских беспилотника над Курской областью и Башкирией
ПВО сбила три украинских БПЛА над Курской областью и Башкирией за четыре часа